LECCE – Sul binario di destra arriva Claud Adjapong: la scheda del neo giallorosso

L’ufficialità è arrivata poco fa. Claud Adjapong è un nuovo calciatore dell’Us Lecce. Difensore esterno destro, classe 1998, arriva dal Sassuolo in prestito con diritto di opzione. Il neo giallorosso ha già sostenuto le visite mediche ed è ufficialmente a disposizione di mister Eugenio Corini che dovrebbe schierarlo già nella prima di campionato in programma sabato alle 14 al Via del Mare contro il Pordenone.

Adjapong ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Sassuolo. Nativo di Modena, di origini ghanesi, ha scalato le gerarchie anche con la maglia azzurra, prima con l’Under 19, poi con l’Under 20 (nella quale, però, conta una sola presenza) e infine con l’Under 21, dove esordì sotto l’era di Gigi Di Biagio. È attualmente nel giro della prima Nazionale azzurra giovanile, giacché lo scorso 8 settembre era in campo nella sfortunata prova dell’Italia contro la Svezia, vittoriosa a Kalmar per 3-0, gara valida per la qualificazione ai prossimi Europei di categoria.

Ha esordito in Serie A nel 2015/16 in Juventus-Sassuolo 1-0 (11 marzo 2016) con Eusebio Di Francesco. Nella successiva annata esordisce anche in Europa League, sempre in neroverde. In totale, col Sassuolo, mette insieme 30 presenze e due reti. Nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio nell’Hellas Verona, mettendo insieme solo cinque gettoni (e giocando solo due partite per intero), saltando la parte finale per uno stiramento. Ad ogni modo, può coprire anche il ruolo di esterno alto di centrocampo. È, a tutti gli effetti, uno dei prospetti giovanili migliori in circolazione che può alzare il tasso tecnico della rosa a disposizione di mister Corini, che, specie sul binario difensivo di destra, ha visto partire prima Giulio Donati verso Monza, poi Andrea Rispoli verso Crotone e, per ultimo, Romario Benzar, che non sembra destinato a rimanere nel Salento.