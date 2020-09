SERIE B – Nel pomeriggio (tra le proteste dei tifosi del Monza) si parte, a Lecce dirigerà Giua: gli arbitri della 1ª

Parte ufficialmente nel pomeriggio di oggi l’edizione 2020-21 del campionato Serie BKT. All'”U-Power Stadium”, ex “Brianteo”, scendono in campo due delle favorite, sulla carta, per la scalata verso la Serie A, il Monza di Checco Lepore di Marco Armellino e di Giulio Donati contro la Spal, caduta in cadetteria insieme al Lecce e al Brescia. Si giocherà all’ora del tè e non, come sempre, in serale quando si tratta di anticipo del venerdì. L’orario lavorativo, ovviamente, ha scatenato la protesta dei tifosi del Monza che hanno chiesto al loro dirigente Adriano Galliani di portare il loro malumore in Lega. Ma, ormai, non ci si può più stupire di nulla.

I giallorossi, invece, esordiranno domani pomeriggio in casa contro il Pordenone nell’altrettanto orario anomalo delle ore 14. A dirigere l’incontro sarà Antonio Giua di Olbia, che, nella scorsa stagione, arbitrò Mancosu e compagni in quattro occasioni, tre in campionato (l’ultima, il 2-3 al San Paolo di Napoli) e una in Tim Cup (il 5-1 di Ferrara contro la Spal, dati wlecce).

Il programma e le designazioni complete della prima giornata:

ven. h 16.45

Monza-Spal: Daniele Orsato di Schio (Della Croce-Moro; IV Gariglio)

sab. h 14

Brescia-Ascoli: Eugenio Abbattista di Molfetta (Caliari-Scarpa; IV Amabile)

Cosenza-V. Entella: Lorenzo Illuzzi di Molfetta (Carbone-Annaloro; Robilotta)

Frosinone-Empoli: Gianuca Mangianiello di Pinerolo (Tardinno-Scatragli; IV Camplone)

Lecce-Pordenone: Antonio Giua di Olbia (Pagnotta-Lombardo; IV Marini)

Pescara-Chievo: Antonio Rapuano di Rimini (Bottegoni-Sechi; IV Bitonti)

Salernitana-Reggina: Michael Fabbri di Ravenna (Raspollini-Cipressa; IV Marchetti)

sab. h 16

Venezia-LR Vicenza: Francesco Meraviglia di Pistoia (Peretti-Di Vuolo; IV Marinelli)

dom. h 15

Cremonese-Cittadella: Lorenzo Maggioni di Lecco (Lombardi-Perrotti; IV Santoro)

dom. h 21

Reggiana-Pisa: Daniele Paterna di Teramo (Meli-Di Iorio; IV Prontera)