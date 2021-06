UGENTO-RACALE – C’è la doppia firma di Sansò sugli storici playoff per i giallorossi

Obiettivo centrato per l’Ugento. Vittoria contro il Racale, con doppietta di Sansà, e prima, storica, qualificazione ai playoff. Domenica, i giallorossi saranno di scena a Otranto per la semifinale in gara secca.

Dopo un tentativo per parte, di Diarra e Iurato, Sansò apre le marcature al 13’ con un preciso rasoterra che fa secco Passaseo. Sbloccato il punteggio, l’Ugento gioca in scioltezza e va vicino al bis prima con Garcia, poi con Soria. Per il Racale, si registra solo un tiro d’alleggerimento di Botrugno, dalla distanza, bloccato da Russo.

La squadra di Sportillo, comunque, non accetta di vestire i panni della vittima sacrificale e gioca con impegno. Al 12’ Passaseo blocca a terra un tiro di Sansò, poi un’uscita a vuoto di Russo non è sfruttata da Buongiorno. Al 23’ grossa occasione sprecata da Di Palma che spara su Passaseo in uscita. Il 2-0 ugentino, però, arriva al 27’, con un colpo da biliardo di Sansò che, dal limite, supera l’incolpevole portiere ospite. Nel finale, occasioni per il Racale con Pirretti, D’Errico e Corvaglia.

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

domenica 6 giugno 2021, ore 16.30

Eccellenza Puglia gir. B 2020/21 – giornata 13

UGENTO-RACALE 2-0

RETI: 13′ pt e 27′ st Sansò

UGENTO: Russo, Miccoli, Fabiani (46’ st Corciulo), Diarra, Martinez, Signore, Maiolo, Soria, Di Palma (24’ st Lopez), Sansò (33’ st Solidoro G.), Garcia (37’ st Chirivì C.). A disp. Bibba, Tecci, Musio, Chirivì S., Pino. All. Oliva.

RACALE: Passaseo, Schirinzi, Romano, Pirretti, Casalino (36’ st Gianfreda), My, Botrugno, Parlati (40’ st Corvaglia S.), Iurato (30’ st D’Errico), Buongiorno (36’ st Panico), Mummolo (16’ st Aprile). A disp. Ruberto, Macchia, Corvaglia D., Portaccio. All. Sportillo.

ARBITRO: Paladini di Lecce.

NOTE: ammoniti Maiolo, Miccoli, Diarra (U), Botrugno (R). Recupero: 1′ pt, 2′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: l’esultanza ugentina – ph. Coribello/SalentoSport)