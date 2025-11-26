UGENTO – È Andrea Manco il nuovo allenatore giallorosso

Dopo il breve interregno di David Di Michele, l’Ugento si affida alle cure di Andrea Manco. Sarà il tecnico di Taurisano il nuovo allenatore dei giallorossi, a partire dalla prossima trasferta di Massafra. La nota del club del presidente Massimo De Nuzzo.

“Una guida esperta e capace, che negli anni ha dimostrato qualità tecniche di rilievo e si è fatto apprezzare per la meticolosità e l’impegno messi nel lavoro quotidiano sul campo.

Dopo una carriera da calciatore di livello, importanti le tante esperienze in serie C e D, Manco ha portato la sua esperienza in panchina.

La presenza in alcuni staff importanti e poi l’inizio del percorso da primo allenatore. Tra i momenti salienti, quello iniziale a Taurisano, condotto dalla Seconda categoria alla Promozione, campionato nel quale ha poi guidato lo Scorrano.

Due anni ricchi di risultati quelli con l’Otranto in Eccellenza, bissati poi col passaggio a Novoli, due stagioni sempre nel massimo campionato dilettantistico regionale.

Nei primi giorni del 2024, infine, prende in corsa il Taurisano che riporta in Eccellenza dopo 15 anni.

Andrea Manco porta con sé l’allenatore in seconda Piero Orlando, confermato come allenatore dei portieri Rocco Leone.

«Siamo andati con convinzione su una figura esperta e conoscitrice della categoria – sottolinea il presidente Massimo De Nuzzo nel dare benvenuto al nuovo allenatore – consapevoli che mister Manco rispecchi le qualità necessarie, umane, tecniche e caratteriali, per dare una svolta positiva al corso della stagione. Auguriamo a lui e al suo staff un buon lavoro».