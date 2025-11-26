Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 23.11.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 23 novembre 2025 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA: Giuseppe C. Dimarno (1)
CEDAS AVIO BRINDISI: Davide De Vincentis (1)
DON BOSCO MANDURIA: Moussa Conde (1); Rodolfo Sampietro (1)
FC CAPURSO: Vito Turitto (1)
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO: Leonardo Pasqualicchio (1)
GIOVANI CRYOS: Angelo De Florio (1)
LATIANO: Simone Orfano (1)
POL. NOCI: Valerio A. Carlucci (1)
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO: Carlo Caputo (all., fino al 04/12/25)
S. VITO:
SOCCER T. FASANO:
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Cosimo D. Caforio (1)
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA: Francesco Santantonio (1)
S.P. VERNOTICO (ex Cursi):
SUPERSANO: Gianluca Toma (mass., fino al 18/12/25); Andrea Ciurlia (1)
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA: Vito Petrera (1)
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO:
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Matteo Russo (2); Andrea Masciullo (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano): Salvatore Capasa (4+1); Davide De Pascalis (1)
POL. MARTIUS: Adriano Stella (1)
PRESICCE-ACQUARICA: Una gara a porte chiuse e ammenda di 500 euro (gara contro il Torchiarolo, lancio di oggetti verso la panchina avversaria da parte di propri tifosi e rissa scaturita dall’ingresso in campo di due soggetti, riconducibili alla società, che poi si dirigevano verso due calciatori avversari colpendoli con calci e pugni); Alberto Schito (1)
REAL NEVIANO: Andrea Sambati (1)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO: Santo Monteduro (2); Marco Cianci (1)
VS TORCHIAROLO: Gianpaolo Liaci (2)