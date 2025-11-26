ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 23.11.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 22-23 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE: Tiago Sarmiento (1)
A. TOMA MAGLIE: Diego Alfarano (1)
BISCEGLIE: Adrian Castro (1)
BITONTO: Francesco Morgese (dir., fino al 13/02/26); Giovanni Catalano (1)
BRILLA CAMPI: Ammenda di 50 euro; Luca J. Layus (1)
BRINDISI: Luigi Nigro (dir., fino al 27/01/26)
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA: Giacomo Mengoli (1)
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI:
POLIMNIA: Jacopo Avantaggiati (1)
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA: Gianluca Bottalico (1)
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO: Alessandro Bruno (1); Paolo Mazzotta (1); Francesco Faggiano (1 – Coppa Italia)
F. TAVIANO:
GINOSA: Antonio Caserta (dir., fino al 04/12/25); Michelangelo Telesca (1); Giovanni Villani (1)
LEVERANO:
MANDURIA: Jose A. Diaz Verde (4)
MESAGNE:
OSTUNI: Gianluca Natola (1)
P. BAGNOLO: Gianmarco Cancelli (dir., fino al 27/02/26); Luigi Esposito (1); Riccardo Chiri (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA: Vincenzo Chiochia (1); Giovanni Vapore (1 – Coppa Italia)
SQUINZANO: Gabriele Greco (1); Francesco Indirli (1 – Coppa Italia)
TERRE ACAYA-ROCA: Facundo N. Espindola (1); Mor Diop (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Teodoro Iaia (1); Giulio Scardia (1); Gabriele Giovane (1 – Coppa Italia)
V. LOCOROTONDO: Vittorio Prete (1); Francesco Pallamolla (dir., fino al 27/12/25 – Coppa Italia); Jacopo Natale (2 – Coppa Italia); Alessio Romanazzo (1 – Coppa Italia); Michele Galeone (1 – Coppa Italia)
V. MATINO: Ammenda di 100 euro