AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 6ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 6
Alixias-Fatac Scorrano 7-1
Salento Over Seclì-CD Melissano sosp.*
Poggiardo-Presicce Acquarica 8-1
Galatone Romidò-Atl. Ascla Tiggiano 1-2
Castrignano-Salve/Morciano 3-2
Aradeo-E. Coluccia Cutrofiano 2-2
Pol. Uxentum-City Gas Revolution 0-3
* La gara, sospesa per campo impraticabile, riprenderà il 26/11 dal 1′ st sul punteggio di 0-0
CLASSIFICA
Poggiardo 15
C.D. Melissano 12
Alixias 11
Fc Castrignano 11
Fc Galatone 10
Atl. Ascla Tiggiano 9
Fatac Scorrano 9
E. Coluccia Cutrofiano 8
Salento Over Seclì 7
Presicce-Acquarica 6
City Gas Revolution 6
Aradeo 5
Galatone Romidò 3
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 7
Ascla Tiggiano-Fatac Scorrano 28/11 h 20.30
FC Galatone-Pol. Uxentum 28/11 h 20.30
Poggiardo-City Gas Revolution 29/11 h 18
Aradeo-Alixias 29/11 h 15.30
Castrignano-CD Melissano 29/11 h 14.30
Salve/Morciano-Galatone Romidò 01/12 h 20.30
Presicce Acquarica-Salento Over Seclì 01/12 h 20.30
rec. gg 5: Alixias-Salento Over Seclì 03/12 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
8 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
7 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
6 RETI: Manco A. (Alixias), Filoni G. (CD Melissano), Scarascia P. (CG Revolution);
5 RETI: Attanasi A. (Galatone Romidò), Deffo F. (Aradeo), Pinzi I. (Salento Over Seclì), Caputo R. (Poggiardo), Giuri V. (Aradeo)
(…)