TENNIS A2/m – Ct Maglie salvo, strabattuto il Bassano del Grappa nel playout

Il Ct Maglie ottiene la permanenza in A2 maschile a squadre battendo per 4-0 il Bassano del Grappa nei playout salvezza giocati in casa domenica scorsa.

Nei singolari, vittoria in tre set per Mencaglia su Gabrieli; in due set di Ricca su De Antoni; di Alcala Gurri su Dal Zotto e di Spircu su Gabrieli.

Per il direttore sportivo del CT Maglie Mastroleo Auto, Antonio Baglivo: «Siamo orgogliosi di aver mantenuto la categoria nonostante un incerto inizio di campionato. Con un po’ di fortuna e di esperienza si poteva ottenere anche la qualificazione ai playoff. Comunque contento della reazione e dello spirito di squadra dei ragazzi. Ogni giocatore ha dato il massimo, dagli esperti Giorgio Ricca, Max Alcala Gurri e Tiago Dias Pereira, ai nostri giovani del vivaio Silvio Mencaglia, Dennis Spircu e Riccardo Manca. La partecipazione e il tifo del nostro pubblico è stato importantissimo per il sostegno alla squadra. Questa salvezza rappresenta non solo un successo sportivo, ma anche la conferma del nostro impegno nel promuovere il tennis di alto livello in Puglia. Ringrazio lo staff tecnico, i giocatori e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Un dovuto ringraziamento va al main sponsor Mastroleo Auto che è stato il nostro prezioso compagno di viaggio per quest’anno il cui contributo ci ha permesso di disputare con successo il campionato. Ora il nostro pensiero è rivolto alla programmazione per la prossima stagione con l’obiettivo ambizioso di disputare un campionato da protagonisti».