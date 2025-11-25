BASKET C/m – Derby di fuoco a Monteroni, dopo due overtime esulta la LSB Lecce

Dopo un braccio di ferro entusiasmante di quasi due ore e mezza, la Cce Lsb Lecce ha espugnato il parquet della Nuova Pallacanestro Monteroni conquistando un derby al cardiopalmo. Gli uomini di coach Michelutti si sono imposti sui gialloblù per 96-88 al termine del secondo tempo supplementare. Lo spirito di squadra e il carattere del gruppo hanno fatto la differenza su un campo storicamente molto ostico.

Quella del Pala Lauretti è stata una vera e propria guerra di nervi, che alla fine ha premiato il lato combattivo di una squadra che ha sudato la maglia sino all’ultimo secondo di gara. Mocavero e compagni hanno avuto la meglio sui “cugini”, in occasione dell’ottava giornata del campionato maschile di serie C incastonando la sesta vittoria consecutiva, che ha permesso al team del presidente Sandro Laudisa di salire a quota 12 punti in classifica in seconda posizione. Un match avvincente che ha tenuto gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultimo respiro.

Si è giocato punto a punto sino al 70 pari della fine del quarto periodo. E non è bastato neppure l’overtime, finito undici pari, per decretare il vincitore di un derby infuocato. Ma nel secondo tempo supplementare, i viaggianti si sono dimostrati più lucidi e cinici rispetto ai padroni di casa, ponendo la parola fine alla lunga contesa col parziale decisivo di 7-15 (anche grazie agli otto punti di Gianni Cantagalli), che ha consegnato ai leccesi altri due punti di capitale importanza per il prosieguo della regular season. In fase realizzativa si sono evidenziate le prestazioni di Cantagalli, Guido e Zalalis, autori rispettivamente di 22, 19 e 16 punti, ma la coralità è stata ancora una volta il fattore determinante che ha consentito alla compagine leccese di allungare il filotto di successi.

“Abbiamo fornito una prestazione di carattere che ha messo in luce un grande senso di appartenenza – dichiara coach Michelutti a fine gara -. I ragazzi sono stati bravi ad interpretare i diversi momenti della partita. Nelle pieghe della gara sono stati tanti i protagonisti di questa vittoria, ma la difesa di squadra ha fatto la differenza e sono ampiamente soddisfatto”. Nel prossimo turno la Cce Lsb Lecce ospiterà il Ceglie tra le mure amiche del Pala “San Giuseppe da Copertino”, in programma sabato prossimo con palla a due alle 20.

IL TABELLINO

Nuova Pallacanestro Monteroni – Cce Lsb Lecce 88-96 d2ts

(16-19, 37-35, 51-48, 70-70; 81-81)

Nuova Pallacanestro Monteroni: Chavdar, Flores 5, Martino, Dinoi, Usai 13, Labovic 4, Liepins 6, Ferraretti 12, Kimekwu 12, De Leo 3, Diomede 22, Liace 11. All. Putignano.

Cce Lsb Lecce: Guido 19, Tyrtyshnik 15, Pallara 7, Busetta, Cantagalli 22, Mocavero 9, Cruciani, Vidakovic 3, Fracasso 5, Zalalis 16. All. Michelutti.

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 8): MS Mesagne-Francavilla 65-84, Monteroni-LSB Lecce 88-96 dts, Corato-Barletta 79-65, Ceglie-NV Mesagne 105-108 dts, Monopoli-Molfetta 47-58, Cus Foggia-Assi Brindisi 92-75.

CLASSIFICA: Nardò 14 – Lsb Lecce, NV Mesagne 12 – Molfetta, Assi Brindisi 10 – Ceglie, Corato 8 – Monteroni, Cus Foggia 6 – Monopoli, Francavilla 4 – MS Mesagne 2 – Barletta 0.

PROSSIMO TURNO (29 nov.-1 dic): Assi Brindisi-Nardò, LSB Lecce-Ceglie, NV Mesagne-MS Mesagne, Francavilla-Monopoli, Barletta-Monteroni, Molfetta-Cus Foggia.