SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 23.11.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la tredicesima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA: Massimo Pizzulli (all., 1)
C.D. FASANO:
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Milenko Skoric (1)
GRAVINA:
HERACLEA: Ammenda di 2.000 euro; Kassoum Coulibaly (1)
MANFREDONIA: Luigi Pezzella (all.. 4); Giovanni Ceparano (1); Genny Rondinella (1); Mirko Giacobbe (1)
MARTINA:
NARDÒ: Simone D’Anna (1)
PAGANESE:
POMPEI:
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA: Federico Pizzutelli (2)
VIRTUS FRANCAVILLA: