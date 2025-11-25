UGENTO – Esonerato Di Michele: il comunicato

È durata meno di cinque mesi l’avventura di David Di Michele in sella alla panchina dell’Ugento Calcio. Il sodalizio giallorosso, con una nota diffusa poco fa, ha comunicato l’esonero del tecnico romano.

“David Di Michele non è più l’allenatore dell’Ugento Calcio.

In data odierna la società giallorossa ha sollevato dall’incarico il tecnico romano e il suo staff con effetto immediato.

Alla guida della formazione ugentina, che milita nel girone unico di Eccellenza Pugliese, Di Michele ha raccolto 16 punti in altrettante gare.

Nel corso dei mesi, si è avuto modo di apprezzare le doti umane e le qualità tecniche: la scelta arriva per dare una scossa all’ambiente e invertire la rotta in una stagione sino a questo momento avara di soddisfazioni.

A David Di Michele e ai componenti del suo staff, l’Ugento Calcio augura le migliori fortune personali e professionali, nella convinzione che arriveranno presto per tutti loro altre occasioni per mettere in campo le conoscenze calcistiche di cui hanno bagaglio importante.

La società è già al lavoro e alla ricerca del profilo tecnico giusto che guiderà la squadra già a partire dalla prossima gara di campionato in cartellone domenica a Massafra“.