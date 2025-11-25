TARANTO – Finisce l’era Danucci, comincia quella Pagni-Panarelli

È Luigi Panarelli il nuovo allenatore del Taranto, in seguito all’esonero di Ciro Danucci ufficializzato nelle scorse ore dal club ionico. Con lui arriva Danilo Pagni come direttore sportivo.

Le prime parole da tecnico rossoblù di Panarelli: “Taranto è Taranto, non puoi paragonarla a nessun’altra piazza, qui ho vissuto praticamente tutta la mia vita calcistica. Non c’è categoria che tenga: Taranto resta unica. Tornare significa risentire quella vibrazione che solo questa città sa trasmettere. Devo un grande grazie alla famiglia Ladisa e al direttore sportivo Pagni. Desidero ringraziare anche il direttore generale Camicia e il direttore dell’area tecnica per l’accoglienza manifestata nei miei confronti. È una responsabilità importante e farò di tutto per ripagare la loro fiducia. Il nostro lavoro dovrà essere collettivo: qui non deve vincere solo una squadra, ma un’intera città che merita di essere rappresentata con orgoglio”.

Sui tifosi: “Taranto ha un pubblico che non ha eguali. Ognuno può dare il proprio contributo. Noi cercheremo di portare in campo valori, identità e appartenenza, perché vogliamo che ogni tifoso si riconosca nel nostro modo di giocare”. Infine, un identikit della squadra che vuol vedere in campo: “Tre parole per descrivere ciò che voglio: lavoro, sacrificio, perseveranza. A queste aggiungo coraggio e identità. Voglio una squadra che non tema nulla, che mantenga un atteggiamento sempre positivo, che lotti su ogni pallone fino all’ultimo secondo. Si può sbagliare un passaggio o un rigore, ma l’atteggiamento non deve mancare mai. Daremo tutto per rappresentare al meglio questa città. È un orgoglio e un dovere. E sono certo che, insieme, potremo toglierci grandi soddisfazioni”