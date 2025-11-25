VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 23.11.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 9): Offanengo-Altamura 0-3, Busto Arsizio-Modena 3-0, Talmassons-Altino 3-0, Imola-Fasano 3-2, Altafratte-Valsabbina 1-3.

CLASSIFICA: Talmassons 24 – Valsabbina 19 – Altafratte 18 – Altino 16 – Altamura, Busto Arsizio 12 – Imola 11 – Offanengo 10 – Fasano 8 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (30/11): Altafratte-Offanengo, Modena-Talmassons, Fasano-Valsabbina, Imola-Altamura, Altino-Busto Arsizio.

La Narconon Volley Melendugno conclude il girone di andata con un risultato di rilievo, imponendosi per 3-1 sulla formazione del Gruppo Formula 3 Messina. L’incontro, disputato tra le mura amiche, ha sancito il raggiungimento di un importante obiettivo stagionale: la matematica qualificazione ai Quarti di Finale della Coppa Italia di Serie A2. Tale traguardo è stato consolidato già al termine del primo set, grazie al parziale favorevole di 25-18. La prestazione della squadra è stata caratterizzata da solidità in tutti i fondamentali. Si segnala in particolare l’efficacia del comparto muro-difesa, con il libero Aurora Morandini nominata MVP dell’incontro per la qualità del lavoro svolto in seconda linea. Determinante anche il contributo a rete di Babatunde e Riparbelli, supportate in fase offensiva dalle prestazioni di Bulaich, Joly, Bassi e Colombino. Nonostante il tentativo di rientro della formazione ospite nel terzo set, la compagine di casa ha gestito con autorevolezza il quarto parziale, chiudendo definitivamente la contesa.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 6): Taranto-Cantù 3-0, Ravenna-Lagonegro 3-1, Aversa-Pineto 3-0, Siena-Sorrento 2-3, Catania-Brescia 3-2, Fano-Pordenone 0-3, Macerata-Portoviro 3-0.

CLASSIFICA: Pordenone, Ravenna, Brescia 15 – Aversa 13 – Pineto 12 – Catania, Siena, Sorrento 9 – Lagonegro, Macerata 7 – Taranto 6 – Fano, Portoviro 4 – Cantù 1.

PROSSIIMO TURNO (30/11): Taranto-Siena, Brescia-Macerata, Pineto-Pordenone, Portoviro-Aversa, Cantù-Fano, Sorrento-Ravenna, Lagonegro-Catania.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 5): Modica-Aurispa Lecce 1-3, Sabaudia-Reggio Calabria 3-2, Campobasso-Napoli 3-1, Galatone-Gioia del Colle 3-0, Terni-Castellana Grotte 0-3.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 14 – Campobasso, Reggio Calabria 11 – Sabaudia, Aurispa Lecce 9 – Galatone 6 – Terni, Modica, Napoli 4 – Gioia del Colle 3.

PROSSIMO TURNO (30/11): Reggio Calabria-Napoli, Gioia del Colle-Terni, Aurispa Lecce-Campobasso, Sabaudia-Modica, Castellana Grotte-Galatone.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Trasferta siciliana dolce per Aurispa Dfv che vince 3-1 con Modica. Il sestetto che coach Giuseppe Ambrosio mette in campo è il seguente: gli schiacciatori Zornetta e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, l’opposto Cavasin, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati. Il match comincia con un sostanziale equilibrio e gli attacchi di Zornetta e Cavasin, seguiti dalla pipe di Mazzone (ben imbeccato da Bernardis), non sono sufficienti per allontanarsi da Modica che risponde colpo su colpo (8-8). Il servizio di Chillemi mette in difficoltà la ricezione, il mani out di Zornetta interrompe la serie, ma il muro di Modica comincia a fare la differenza (11-9). Il solito Zornetta incrocia col mancino da posto due ma qualche errore in casa Aurispa Dfv manda al timeout coach Ambrosio (13-10). Il pallonetto intelligente di Mazzone dà il via alla rimonta: Mellano dal centro e Cavasin in diagonale portano i salentini sul pari (18-18). Zornetta trova un’ace da urlo e regala il vantaggio ai suoi, Lugli risponde dall’altra parte con una diagonale, quindi i punti di Mazzone spingono i salentini sul +2 (20-22). Modica risponde con l’ex Mariano e ritrova la parità (22-22), il servizio del neoentrato Marsella mette in difficoltà i padroni di casa e il punto decisivo di Aurispa Dfv arriva grazie all’errore in battuta degli avversari (23-25).

Nel secondo set Aurispa Dfv inizia fortissimo e sul +4 coach Distefano è costretto a chiamare timeout (1-5). I siciliani accorciano le distanze ma Aurispa Dfv torna a spingere con un attacco preciso di Zornetta all’incrocio delle righe (5-10). Il servizio di Putini consente di avvicinare Modica con un break. Il vantaggio si assottiglia sempre di più e i modicani credono alla rimonta (14-15). Si avanza punto a punto quando, come un fulmine a ciel sereno, Bernardis chiude un attacco di seconda, poi arriva una prodezza di Donati autore di un gran salvataggio e l’attacco vincente di Zornetta. È lo stesso capitano argentino ad inventare un pallonetto dopo una difesa in extremis di Mazzone (17-20). il break di Modica riavvicina i siciliani ma l’attacco dal centro di Grottoli spinge Aurispa Dfv sul +3 e coach Distefano al timeout (19-22). Il tentativo dei padroni di casa non può nulla di fronte ai ragazzi di coach Ambrosio che giocano quasi a memoria e chiudono il set con gli attacchi vincenti di Cavasin e Mazzone (23-25).

Zornetta e Mazzone battezzano il terzo set con due mani out, nel frattempo Orto rileva Cavasin per qualche problema fisico e si procede punto a punto (6-6). Bernardis imbecca Zornetta dalla seconda linea, poi Modica alza la testa e con un break (complici alcuni errori dei salentini) si porta sul +3 spedendo coach Ambrosio al timeout (11-8). Le due squadre vanno avanti con un botta e risposta che mantiene invariato il vantaggio dei siciliani (16-13). Sul +5 ospite, però, coach Ambrosio deve chiedere il tempo tecnico per scuotere i suoi (18-13). Bernardis serve bene per il primo tempo del neoentrato Murabito, seguito dal muro dello stesso palleggiatore e dall’attacco da seconda linea di Zornetta (16-19). Chillemi e Buzzi mettono giù altri palloni, Aurispa Dfv si avvicina con due punti di Grottoli ma il finale è tutto di marca modicana, che chiude agevolmente il set (25-21).

Aurispa Dfv parte forte nel quarto set ma Modica accorcia subito e si va avanti punto a punto (5-5). Due punti di Mazzone, l’attacco dal centro di Grottoli e la diagonale di Zornetta non bastano per allungare, perché i padroni di casa galleggiano sul pari rispondendo colpo su colpo (10-10). Zornetta sale in cielo per attaccare una potente diagonale, Mellano dal centro e l’ace di Mazzone accendono i salentini e convincono coach Distefano a chiedere timeout (12-14). Altro punto di Mazzone, poi diagonale fortissima di Zornetta e pallonetto ancora dello schiacciatore romano che consente ai salentini di raggiungere quota 20 punti (18-20). Bernardis trova il suo terzo punto personale con un tocco di seconda, Orto attacca in diagonale e Grottoli a muro è decisivo dopo la battuta insidiosa di Marsella (20-23). Il finale concitato con un’espulsione a carico di Aurispa Dfv non cambia il trend e l’errore in battuta di Modica consegna il match ai salentini (23-25).

IL TABELLINO

Avimecc Modica – Aurispa Dfv 1-3

(23-25; 23-25; 25-21; 23-25)

Avimecc Modica: Francesco Barretta 3, Raso, Bertozzi 7, Lugli 6, Putini 4, Chillemi 18, Cipolloni Save, Buzzi 9, Garofalo 4, Mariano 8, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano;

Aurispa Dfv: Tiziano Mazzone 20, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 5, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 10, Alberto Cavasin 7, Edoardo Murabito 1, Simone Orto 4, Luciano Zornetta 19, Daniele Mellano 2, Riccardo Quarta, Luigi Corciulo. All. Giuseppe Ambrosio.

—

(US Volley Galatone, Piero de Lorentis) – Nulla da fare per la JV Gioia del Colle in terra salentina. Galatone diventa un fortino e nei momenti cruciali tira fuori gli obici (Padura Diaz e Giuliani su tutti) e va in vantaggio di due set a zero. Green Volley irriverente e determinata, nient’affatto timorosa nel portare la prima frazione ai vantaggi (24-24) imponendosi poi con il suo opposto,capofila nelle realizzazioni. Lareplica nel secondo set è di ugual fattura, rintuzzando Milan e Paris(ultimi a mollare) il ritorno del Gioia (23-23) e chiudendo con un acuto finale diCremoni che stampa un muro-cielo a Mariano. Palazzetto dello sport, sponda tifosi galatonesi,in delirio e folta rappresentanza dei tifosi gioiesi ammutoliti, ma non rassegnati.La rinuncia a credere in un ribaltamento della gara abbandona i sostenitori ospiti in avvio di terzo set con un break baratro di +6 punti firmato da Giuliani (9-3) e ribadito da un ace di Cremoni per un 16-6 premonitore della disfatta barese. Poi la girandola degli avvicendamenti nel sestetto di casa ed una reazione, più nervosa che tattica,degli ospiti colma parzialmente il divario (24-10) in essere, per chiudere la gara sul punteggio meno mortificante di 25-17.

L’avventura di mister Racaniello, sostituto dell’esonerato Sandro Passaro, non cambia registro nella proposizione del sestetto titolare, fatta eccezione per la preferenza del libero Utro al posto dell’omologo Pierri in queste due gare perse contro Sabaudia e Galatone. L’involuzione che subisce la squadra del presidente D’Elia, passa certamente attraverso il rendimento dell’opposto Santangelo, rilevato nel secondo set da Milan e sottratto, quest’ultimo, nell’organico come valida alternativa o comprimario di Mariano e Sette. Ma lo staff tecnico dei gioiesi sicuramente saprà trovare le giuste soluzioni a questo percorso negativo che li vede in fondo alla classifica.

Ora via alla cronaca. L’assetto tattico delle due formazioni è speculare con rotazione in P6 sia per Gioia,deputata al servizio, che per Galatone in ricezione. Gli ospiti schierano in diagonale il regista Paris a Santangelo, Sette in prima linea con Mariano in opposizione sono gli attaccanti di banda, Persoglia e Frumuselu i centrali, con Utro a presidio della difesa. Mister Licchelli propone in regia Kingdgard e Padura Diaz opposto, Caciagli e Musardo al centro, il libero Barone e in posto quattro Giuliani e Cremoni, quest’ultimo preferito attualmente a Frage nelle scelte gerarchiche del tecnico salentino.

L’equilibrio della gara in partenza (10-9) muta con un’attenta disposizione a muro degli ospiti che si propongono positivamente con Frumuselu e Persoglia, a cui rispondono incontenibili Giuliani e Padura Diaz aprendo un break point di +3 attestando il punteggio sul 14-10. Parziale ribaltato con un filotto di 5 punti da capitano Mariano e da Santangelo(18-14) , incrementato da un ace di Paris e da un’imperfetta ricezione chiusa di prima intenzione da Persoglia per il 16-21. I due time out che mister Licchelli brucia a stretto girodi gioco producono un break positivo che porta prima in parità(21-21) la gara con una conclusione di Frage, poi l’errore al servizio di Sette ( 24-25) e l’affondo di Padura Diaz assegnano il set alla Green Volley. Lascia una profonda traccia demotivante sulla prestazione dei gioesi quel vantaggio di +4 bruciato sul 21-17 ed anzi ribaltato con l’ace del cubano salentino(22-21). L’avvio del secondo parziale, in cui Milan prende il posto di Santangelo, è da brividi per Gioia. Kindgard e Musardo stoppano per ben due volte Mariano, preceduti da un un primo tempo di Caciagli e da un doppio Cremoni che svetta altissimo (8-2). Non ci sta la formazione ospite. Paris mura Padura e carica i suoi: lo affiancano Milan e Sette che accorciano il divario (19-16) fino ad un pericoloso 22-22 frutto di alcuni errori dei galatonesi e di una conclusione di Mariano. L’opposto di casa prende per mano la squadra, De Col alza il muro, Cremoni prima si fa murare da un Paris caparbio, poi mette il sigillo sul 2-0 ricambiando la murata a Mariano (25-23).

Il cambio di campo è un’ovazione tributata dai tifosi salentini ai loro beniamini che si tramuta in sensazioni di benessere alleviando lo stress psico-fisico. L’avvio a razzo nella terza frazione (9-3) è un crescendo con un Giuliani imprendibile, con Caciagli e Padura che murano Milan e Persoglia e con Cremoni che confeziona l’ace del 16-6. Se non è una resa poco ci manca, nonostante la buona volontà di Longo che dà il cambio ad un Parisstremato , ultimo a mollare assieme al centrale goriziano ,miglior realizzatore con 9 punti al pari di Milan. La gara si trascina sull’onda dell’entusiasmo in casa Green Volley. Giuliani e l’errore di Sette mettono a referto il 24-10 che consente al tecnico salentino di far ruotare tutta la panchina. Il sigillo a questa vittoria lo appone Cremoni, sulla cui conclusione il muro di Persoglia difetta di equilibrio procurando il fallo d’invasione. La vittoria meritata di un Galatone molto attento alla distribuzione avversaria e positivo nel fondamentale del muro, apre prospettive concrete e positive per la trasferta di domenica 30 novembre in casa della capolista Castellana Grotte.

TABELLINO

GREEN VOLLEY GALATONE-IV GIOIA DEL COLLE 3-0

(26-24; 25-23; 25-17)

GALATONE: De Giorgi, Giuliani 16, Musardo 4, De Col, Padura Diaz 19, Barone (L), Kindgard 3, Passari, Colaci, Caciagli 5, Muscatello (L), Frage 1, Miraglia, Cremoni. All. Fabrizio Licchelli Vice Fabio Cozzetto.

JV GIOIA DEL COLLE: Santangelo 3, Mariano 8, Marra, Frumuselu 6, Sette 6, Longo, Milan 9, Paris 4, Persoglia 9, Chinello, Pierri (L), Carta, Utro (L) All. Francesco Racaniello

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 7): Polignano-Termoli 3-2, Molfetta-Valdiano 3-0, Uni Bari-Casoria 3-0, Marcianise-SG Terzigno 1-3, Pag Taviano-Casarano 3-0, Bisignano-San Vito Mesagne 0-3, Praia-Leverano 0-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano, Molfetta 21 – Uni Bari 15 – NVP Polignano 14 – Valdiano 13 – Casoria, Casarano 11 – Leverano, San Vito Mesagne 10 – Marcianise, SG Terzigno 6 – Termoli 5 – Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (30/11): NVP Polignano-Molfetta, Valdiano-Uni Bari, Casoria-Marcianise, SG Terzigno-Praia, San Vito Mesagne-Casarano, Leverano-Pag Taviano, Termoli-Bisignano.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 7): Napoli-Capurso 2-3, Monopoli-Nardò 0-3, Monteroni-Isernia 3-1, Volare BN-Faam Matese 1-3, Fiamma Torrese-Arabona 2-3, Bari-Salerno 1-3, Pescara-Cerignola 0-3.

CLASSIFICA: Nardò 18 – Arabona 17 – Monteroni 16 – Isernia 15 – Cerignola 13 – Salerno, Capurso 12 – Faam Matese, Bari 9 – Napoli 7 – Monopoli, Volare BN 6 – Fiamma Torrese 4 – Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (30/11): Napoli-Monopoli, Nardò-Monteroni, Isernia-Volare BN, Faam Matese-Pescara, Salerno-Arabona, Cerignola-Fiamma Torrese, Capurso-Bari.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – La settima giornata del campionato di Serie B2 di Volley regala emozioni di rara intensità ai tifosi granata della Dream Volley che riescono ad imporsi col risultato di 3-0 sul difficile campo di un Monopoli sempre più in crisi di risultati, ma che comunque, come previsto alla vigilia, è tutt’altro che la squadra remissiva che la sua classifica deficitaria potrebbe suggerire. Le ragazze allenate da coach Laudisa lottano punto su punto, spinte anche da un tifo caloroso che si fa sentire sulle gradinate e non sfigura mai al cospetto di un pubblico casalingo soverchiante nel numero, ma non certo per intensità. Le nostre assorbono questa energia positiva e la metabolizzano, prima nella testa, poi col cuore. Ora, complice la sconfitta di Isernia a Monteroni e la vittoria al tie-break di Arabona in rimonta, Martina Gorgoni e compagne si godono una settimana da capolista solitaria, in vista di un super-derby che domenica prossima promette scintille al Pala “Andrea Pasca”, proprio contro Monteroni.

CRONACA – Tre parziali, tre battaglie intensissime: basta leggere i numeri per accorgersi che nulla è scontato in terra barese per le granata. 23-25, 21-25 ed un ultimo set chiuso 25-27, fibrillazione pura, incattivito da qualche dubbia decisione arbitrale che finisce con l’infiammare eccessivamente il clima a bordo campo, ci dicono che la Dream sta acquisendo sempre più i connotati di squadra capace di supplire col carattere a qualche errore di troppo che ancora patisce in alcuni fondamentali, tipo la battuta, con i quali “regala” troppo spesso punti alle avversarie. La nostra percezione è che il roster al completo, col contributo di chi parte dalle retrovie, cominci a raggiungere una maggiore consapevolezza nei propri mezzi e che questo, a dispetto di un inizio di ogni tempo non propriamente esaltante, si traduca poi in una voglia di dimostrare di esserci e di poter dire la propria sempre e contro chiunque. Più precise in ricezione, reattive nei recuperi, esplosive in attacco, nonostante una ricezione del Monopoli anch’essa parimenti efficace, hanno regalato ai presenti una bella serata di pallavolo di qualità, con scambi davvero godibili ed un risultato finale che ci manda in estasi. Non ci piace citare una MPV e non lo faremo neppure stavolta: crediamo infatti che le vittorie siano il frutto non delle giocate delle singole, ma di una coralità di squadra che, come un’orchestra perfetta, o suona all’unisono, oppure stona nella sua interezza. E la Dream è sempre più squadra, altrimenti non si spiega il primo posto in classifica: con le individualità puoi spuntare una partita, ma sei su sette è un’altra storia.

L’INTERVENTO TECNICO – In linea con il nostro è anche il parere, sicuramente più qualificato, di Gianni Dell’Anna, DS granata, che abbiamo visto soffrire a bordo parquet per l’intera gara e abbiamo voluto intervistare per avere conferma delle nostre impressioni a caldo: “Stasera le ragazze hanno dimostrato che cosa significa essere una squadra vera. E non è stato facile sul difficile campo di Monopoli, abbiamo rincorso l’avversario per lunghi tratti di ogni set, senza mai perdere lucidità, senza mai smettere di crederci”.

Le parole del DS confermano in pieno la nostra analisi di un match che segna un deciso cambio di passo mentale, a nostro avviso: dal timore di non potercela fare, si passa alla consapevolezza dei propri mezzi e potenzialità.

E, continua Dell’Anna: “È in partite come questa che emergono il carattere, la fame e la mentalità. Quando il livello si alza, quando la pressione aumenta, quando gli scambi pesano… è lì che si vede chi ha davvero qualcosa in più. E le mie ragazze, hanno risposto presente. Una vittoria sudata, costruita punto dopo punto, con sacrificio, attenzione e una grande forza di gruppo. Ci prendiamo questi tre punti e il primato in classifica, ma soprattutto ci portiamo a casa un messaggio chiaro: quando giochiamo con questo cuore, possiamo competere ovunque”.

Infine, una frase che suona sibillina sulla mentalità e sulla voglia della dirigenza di provare ad arrivare fino in fondo ad un progetto ambizioso: “Avanti così, il cammino è lungo, ma la strada è quella giusta!”.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 7): MSP Galatina-Surbo 1-3, NV Torre-Melendugno Calimera 3-0, CDM Astra Volley-San Cassiano 1-3, CDM Cutrofiano-Trepuzzi 3-0, F. Taviano-Aurora Brindisi 0-3, Oria-Monopoli 3-0.

CLASSIFICA: San Cassiano 20 – CDM Cutrofiano 18 – Oria 17 – Aurora Brindisi 15 – Trepuzzi 13 – NV Torre, Surbo 9F. Taviano 7 – CDM Astra Volley 6 – Lecce 5 – MSP Galatina 4 – Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (29/11): MSP Galatina-NV Torre, Aurora Brindisi-Lecce, Melendugno Calimera-Oria, Trepuzzi-Surbo, San Cassiano-F. Taviano, Monopoli-CDM Astra Volley.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 7): V. Tricase-Mottola 3-0, PSA Matera-Vibrotek 0-3, Frascolla-Parabita 0-3, Fasano-San Pancrazio 3-0, Grottaglie-SB Galatina 0-3.

CLASSIFICA: Tricase 20 – Vibrotek 17 – Fasano 15 – Lecce 13 – SB Galatina 10 – Matera 9 – Parabita 7 – Grottaglie 6 – San Pancrazio 5 – Mottola 3 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (29-30/11): Lecce-V. Tricase, Parabita-Matera, Mottola-Fasano, SB Galatina-Frascolla, San PAncrazio-Grottaglie.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 7): Ostuni-PSA Matera 0-3, Noci-V. Matera 3-0, Sant’Elia-Spike Volley 3-0, Massafra-SS Annunziata 3-0, Putignano-Mesagne 3-1, Santeramo-Talsano 3-0.

CLASSIFICA: Putignano 20 – Noci, Mesagne 17 – Sant’Elia, PSA Matera 15 – Massafra 14 – V. Matera 9 – Santeramo, SS Annunziata 8 – Talsano 3 – Ostuni, Spike Volley 0.

PROSSIMO TURNO (28-30/11): PSA Matera-Novi, SS Annunziata-Sant’Elia, V. Matera- Putignano, Santeramo-Massafra, Mesagne-Talsano, Spike Volley-Ostuni.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 7): Sport & Friends-Bee Lecce 1-3, Monteroni-Melendugno Calimera 3-0, Copertino-Parabita 3-0, CDM Cutrofiano-V. Tricase 3-0, RV Ugento-Spongano 3-1.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 19 – Copertino 17 – Spongano 15 – Bee Lecce 12 – Monteroni, RV Ugento 11 – Aradeo 9 – Sport & Friends 7 – Melendugno Calimera 3 – V. Tricase 1 – Parabita 0.

PROSSIMO TURNO (29-30/11): Bee Lecce_Monteroni, V. Tricase-Copertino, Melendugno Calimera-RV Ugento, Spongano-Aradeo, Parabita-Sport & Friends.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 7): Avetrana-V. Tricase 1,3 Tiger Squinzano-Castellana 3-1, Falchi Ugento-Massafra 3-2, Materdomini-San Vito 2-3, MB Ruffano-Vis Squinzano 1-3, SBV Galatina-GS Ugento 3-1.

CLASSIFICA: Massafra 16 – Falchi Ugento 14 – GS Ugento, SBV Galatina 13 – Vis Squinzano 10 – Castellana, San Vito 9 – Ruffano, Tiger Squinzano 6, Materdomini 5 – Avetrana 4 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (29-30/11): STV Tricase-Tiger Squinzano, Castellana-SBV Galatina, San Vito-Avetrana, Massafra-Ruffano, GS Ugento-Falchi Ugento.

(US SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Terza vittoria di fila per un’Olimpia Sbv Galatina che in alcune occasioni esprime una tendenza latente all’autolesionismo, prontamente applicata nel secondo e quarto set della partita contro il GS Ugento. Pause simili a voragini, schemi tattici poco coordinati e un fondamentale del muro che ha lasciato tanto a desiderare. Asserzione del cronista avvalorata da una prestazione altalenante che ha nociuto, seppur parzialmente, all’economia della gara ed il riscontro, qualora ce ne fosse bisogno, è stato l’andamento della partita con cui è stata affrontata la compagine ugentina.Un avvio decisamente sprint e molto controllato per il gruppo di mister Martina che ha fatto segnare un 12-6, un successivo 16-9 e poi una volata finale che assegnato il primo set alla compagine galatinese.

Poila seduta sugli allori (!?!) di Epifani e compagni, e il ritorno reattivo degli ospiti con un efficace De Maria,ha equilibrato il secondo set (8-8, 13-13) regalando nel prosieguo un +3 alla compagine ugentina (16-19) ed un 23-24 premonitore,sul 28-28,di un positivo risultato per i ragazzi di mister Pierri che, infatti, hanno chiuso sul 28-30 portando in parità i set: 1-1.

Nella terza frazione il ritorno dell’Olimpia Sbvha concesso poche opportunità a capitan Spennato e compagni, finalizzando le fasi di ricostruzione per un break importante di +5,(16-11 e 19-14)assegnandogliil 2-1 dei set, refertato dal risultato di 25-19.

La quarta frazione si è snodata punto a punto fino al dieci pari, poi un’incerta difesa galatinese ed una serie di errori in fase conclusiva hanno concesso uno strappo all’Ugento (13-16)che ha capitalizzatoil 16-19 e l’ulteriore 17-22,con una prima linea galatinese estremamente affaticata. Il cambio di Riccardo De Lorentis con Alessandro Sirsi si è rivelato determinante e l’allungo finale è stato tutto di marca casalinga che ha concesso un solo punto agli ospiti chiudendo la gara sul 25-22 per una vittoria un po’sofferta.

Il risultato che colloca l’Olimpia Sbv al quarto posto in classifica, a pari punteggio con gli ugentini del Gruppo Sportivo (13 punti pro capite), apre prospettive interessanti per il futuro della squadra galatinese. Il vantaggio infatti di avere rispettato già le due soste in calendario alle quali dovranno adeguarsi sia la capolista Massafra, lo stesso Ugento e la Vis Squinzano, potrebbe accorciare il gap dalla capofila e stimolare il sestetto galatinese a compiere un percorso netto fino allo scontro diretto con i tarantini di Massafra (il 06 dicembre) per poi presentarsi motivati e preparati alla sfida sul terreno amico contro i Falchi Ugento il 17 gennaio.

Per il momento lo scoglio da evitare per non collidere e bypassarlo senza pagare dazio si chiama ASDC Treechvolley Castellana, ragazzi terribili e di prospettiva che hanno dato del filo da torcere ai FalchiUgento nello scontro diretto e che sabato 29 novembre alle ore 16.30 ospiteranno il sestetto galatinese.

Preparare la gara nel migliore dei modi e con una frequenza più organica negli allenamenti settimanali (ora che la disponibilità dell’impianto offre altre soluzioni) è il minimo per raggiungere obiettivi di vertice.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f girone A

RISULTATI (giornata 1): Monteroni_Melendugno Calimera 3-0, Trepuzzi-Nardò 3-1, Vis Squinzano-Valecaracuta Lecce 3-0, GVP Corvino-Wesport 3-0, Brindisi-Lecce 3-0.

CLASSIFICA: Brindisi, Vis Squinzano, GVP Corvino, Monteroni, Trepuzzi 3 – Nardò, Melendugno Calimera, Wesport, Valecaracuta Lecce, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (30/11): Melendugno Calimera-Brindisi, Nardò-Monteroni, Valecaracuta Lecce-Trepuzzi, Wesport-Vis Squinzano, Lecce-GVP Corvino.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f girone B

RISULTATI (giornata 3): CDM Astra Volley-Alliste 0-3, IM Otranto-AR Maglie 3-0, V. Tricase-Victor Volley 0-3, San Cassiano-Supersano 3-0, CDM Cutrofiano-Flyarmida 3-0. .

CLASSIFICA: Alliste 9 – San Cassiano 8 – IM Otranto, Victor Volley 6 – MB Ruffano 4 – CDM Cutrofiano, V. Tricase, Supersano, CDM Astra Volley 3 – AR Maglie, Flyarmida 0.

PROSSIMO TURNO (30/11): Alliste-CDM Cutrofiano, AR Maglie-CDM Astra Volley, Victor Volley-IM Otranto, Supersano-V. Tricase, Flyarmida-MB Ruffano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 1): Nardò-Brundisium 3-0, Specchia-LNV Maglie 3-2, Veglie-PVK 3-0, GVP Corvino-Meraki 1-3.

CLASSIFICA: Veglie, Nardò, Meraki 3 – Specchia 2 – LNV Maglie 1 – GVP Corvino, Brundisium, PVK, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (30/11): Nardò-GVP Corvino, Lecce-Veglie, LNV Maglie-PVK, Meraki-Brundisium.

—

