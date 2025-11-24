FEMMINILE – Lecce Women a valanga sul Rende, D’Amico si avvicina ai 300 gol in carriera

Il Lecce Women archivia la trasferta di Rende con un perentorio 7-0, confermando il proprio ottimo momento di forma e lasciando poche possibilità alle calabresi, ultime in classifica. La partita si è indirizzata subito grazie all’approccio travolgente delle giallorosse, già avanti di due reti dopo appena quattro minuti grazie alla doppietta di Serena D’Amico, a segno al 1’ e al 4’. L’attaccante leccese ha poi completato la sua tripletta personale al 4’ della ripresa, avvicinandosi sempre di più al traguardo dei 300 gol in carriera con la maglia del Lecce Women.

Il resto del tabellino porta le firme di Fabiola La Donna, Alessia Alfano, Maria Rita Bertè (primo centro stagionale) e, nella ripresa, della giovanissima Aurora Grande, classe 2009, al suo esordio in Serie C: al 12’ ha fissato il punteggio sul definitivo 7-0, coronando una splendida azione corale.

La squadra di Vera Indino ha dominato dal primo all’ultimo minuto, mantenendo concentrazione e ritmo nonostante l’avversario fosse sulla carta alla portata. «Faccio i complimenti alle ragazze per l’atteggiamento – ha dichiarato l’allenatrice a fine gara –. Partite come questa nascondono sempre delle insidie, ma la squadra è stata brava a rimanere lucida e a non abbassare mai la guardia». Indino ha sottolineato anche la buona risposta di chi finora aveva avuto meno spazio: Garzya, Serio, Tondo, Cudazzo, Grande e Porrino, al debutto da titolare.

Parole di elogio per le due protagoniste di giornata: «D’Amico è il simbolo della squadra, non c’è bisogno di aggiungere altro. Quanto ad Aurora Grande, ero curiosa di vederla in un contesto diverso dall’Under 17: ha risposto alla grande con una buona prestazione coronata dal gol, che ricorderà per sempre».

Archiviato il successo di Rende, il Lecce Women si prepara ora alla seconda trasferta consecutiva: domenica sarà ospite del Colleferro.

—

IL TABELLINO

RENDE-WOMEN LECCE 0-7

RETI: 1′ pt, 4′ pt, 4′ st D’Amico, 26′ pt La Donna, 35′ pt Alfano, 41′ pt Bertè, 12′ st Grande

RENDE: Lonoce, Spizzirri, Nocito (22′ st Bellotti), Moscatello, Stiff, Gallo (4′ st Rugiano), Spagnuolo, Norgaard, Iannuzzi, Gatto, Sacco. In panchina: Morgante. Allenatore Andrea Bartucci.

WOMEN LECCE: Garzya (22′ st Serio); Porrino, Kull, Felline (24′ st Tondo), Megna; Guido, Bertè (18’ st Cudazzo); La Donna, Labianca (1’ st Grande), Alfano (10’ st Ingrosso Ingrid); D’Amico. In panchina: Scardino, Renna, Ingrosso Aurora. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Civolani di Cosenza.

NOTE: spettatori cento circa. Recupero: pt 1’; st 4’.