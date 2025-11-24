PROMOZIONE/B – Ostuni vola, Squinzano tiene. Rallenta il Mesagne: i tabellini della 12ª

L’Ostuni non si ferma più. Infila la l’ottava vittoria consecutiva travolgendo il Carovigno, portandosi a 30 punti in classifica, allungando a +3 sul Mesagne, fermato a Matino e raggiunto al secondo posto dallo Squinzano, vittorioso in extremis a Tricase. Ritorna a vincere il Taviano, sulla cui panchina ha debuttato Marco Costantini in sostituzione di Daniele Marino: i giallorossi ora sono quarti insieme al Leverano e al Manduria, bloccato sul 2-2 dal Terre di Acaya e Roca. In coda sempre il Trepuzzi, battuto in casa dal Copertino (esordio vincente per Luca Renna) e ancora a secco di vittorie. Sconfitto anche il Bagnolo a Locorotondo.

I tabellini della 12esima giornata:

CAROVIGNO-OSTUNI 0-4

RETI: 11′ pt Semeraro, 44′ pt e 48′ pt Bari, 32′ st Sowe

CAROVIGNO: Cervellera G., Bardaro (10′ st Cervellera R.), Donia (24′ pt Petracca), lanzillotti, De Martino (10′ st Albano), Assindi (30′ st Kaba), Perrone M., Lombardi, Turco M. (10′ st Turco F.), Greco, Di Giulio. All. Di Serio.

OSTUNI: De Angelis, Fernandez (29′ st Frumento), Tamburrano (33′ st Natola), Balanda, Gomez, Semeraro, Bari (10′ st Caruso), Convertino, Zolezzi (35′ st Sowe), De Pasquale (27′ st Narducci), Thiam. All. Bruni.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

—

VIRTUS MATINO-MESAGNE 1-1

RETI: 13′ pt Manta Ale. (ME), 39′ pt Maniglio (VM)

VIRTUS MATINO: Cherillo, Schirosi, Marocco, Giannuzzi, Maruccia, Monteleone, Marzo (20′ st Rutigliano), De Vito (25′ st Potenza), Maniglio, Garcia, Seclì. All. Grasso.

MESAGNE: Colapietro, Ndiaye B., Ribezzi, Gningue M., Damanzo (37′ st Perrino), Ndom, Gningue L. (28′ st Mbaki), Duku (45′ st Ouedraogo), De Carlo, Taveri (17′ st Fatty), Manta Ale. (28′ st Ndiaye A.). All. Funaro.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

—

LEVERANO-ARBORIS BELLI 3-1

RETI: 34′ pt Torrisi (A), 19′ st e 21′ st Sanyang (L), 46′ st Laena (L)

LEVERANO: Conte, Manca, Giannotti, De Luca, De Carlo, De Pascalis, Sanyang (40′ st Suppressa), Spedicato, Alemanni (27′ st Valentino), Laena, Vaschetto (7′ st Magoia). D. acc. Tumolo.

ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Amodio, Urrutia, Greco (17′ st Longo), Avella, Torrisi, Pascale (17′ st Raia), Leo, Taldone (40′ st Velletri), Moretti. All. Calicchio.

ARBITRO: Calderoni di Bari.

—

TRICASE-SQUINZANO 0-1

RETI: 48′ st rig. Ancora

TRICASE: Ferraris, Puzzovio, Graziano, Caracciolo, Maiolo, Cavalieri (10′ st Crisafulli), Amico, Palumbo, De Giorgi, Vatavu, Ruibal. All. Mitri.

SQUINZANO: Partal, Tarantino, Nobile, Longo (16′ st Brue), Greco, Iaia, Cocciolo, Gueye, Poleti, Ancora, Pignataro. All. Politi.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

—

TAVIANO-SAVA 4-1

RETI: 21′ pt Fabiano (S), 28′ pt Iurato (T), 32′ pt e 40′ st Manisi (T), 42′ st Liquori (T)

TAVIANO: Palma, Spinelli, Carrozza, Liquori, Aranda, Portaccio (43′ st Hoxha), Verri (32′ st Savino), Coppola (1′ st Levanto), Gennari, Manisi, Iurato (5′ st Fornaro A.). All. Costantini.

SAVA: Pizzaleo, D’Andria (1′ st Fornaro D.), Leo, Spataro (370 st Mirizzi), Fabiano (1′ st Gatto), Chiochia (24′ st Palmisano), Neris, Richella, Kpama, Vapore, Lippo. All. Malacari.

ARBITRO: Celi di Bari.

—

TERRE DI ACAYA E ROCA-MANDURIA 2-2

RETI: 10′ pt Diaz (M), 30′ pt Espindola (T), 35′ st Porpora (T), 47′ st Siverio (M)

TERRE DI ACAYA E ROCA: Montagnolo, Rutigliano, Cisternino, Garcia, Piccinno (13′ st Falco), Almeyra (18′ st Porpora), Plevi, Raffin, Lo Basso (10′ st Diop), Del Bue, Espindola. All. Colagiorgio.

MANDURIA: Passaseo, Rizzo, Donno (20′ pt Lamarina, 28′ pt Paternello), Solimeno, Zizzi, De Mitri (40′ st Blanco), Romano, Prinari, Siverio, Diaz, Cilenti (30′ st Mandurino). All. Tartaglia.

ARBITRO: Sorrento di Brindisi.

—

TREPUZZI-COPERTINO 1-3

RETI: 3′ pt Quarta (C), 2′ st Ciccarese (C), 30′ st Iaia (T), 40′ st Nestola (C)

TREPUZZI: Giovane, Loreno, Ndiaie, Iaia, Brindisino, Miglietta (15′ st Spagnolo), Aguiar, Scardia, Agui, Campioto, D’Adamo. All. Miglietta.

COPERTINO: Margiotta, Sperti, Leo, franco, Stella; perrone (1′ st Ciccarese), Bruno, Mazzotta, Quarta (20′ st Nestola), Della Bona, Ciccarese. All. Renna.

ARBITRO: Salso di Barletta.

—

V. LOCOROTONDO-BAGNOLO 2-1

RETI: 1′ pt Natale J. (L), 25′ st Diop (B), 32′ st rig. Romanazzo (L)

V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Palmisano A. (4′ st Pentassuglia), Convertini, Prete, Colucci, Savoia (35′ st Palazzo), Natale J. (20′ st Recchia), Neglia, Romanazzo, Mastronardi (38′ st Quazzico), Galeone (32′ st Natale R.). All. Calabretto.

BAGNOLO: Provenzano, Tremolizzo, Alessandrì, Mariano, Ture, Vincenti (16′ st Esposito), Chiri, Lanciano, Angelini, Diop, Toure (38′ st Mastria). All. De Icco.

ARBITRO: Gialluisi di Barletta.

—

PUTIGNANO-GINOSA 1-1

RETI: 17′ pt Faccini (G), 21′ st Daugenti (P)

PUTIGNANO: Loliva, Taddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini, Amendolagine,Caliò (10′ st Guglielmi), laera, Daugenti, Novelli, Colucci. All. Messina.

GINOSA: Randino, Cimmarrusti, Lavazza, Coronese, Carlucci, Ventura, Telesca (20′ st Fede), Faccini, Molina, Panzarea, Secka. All. Delle Foglie.

ARBITRO: Lembo di Bari.