PROMOZIONE – Coppa Italia: gli accoppiamenti della terza fase

Si è svolto stamani presso sede barese della Lnd il sorteggio per il terzo turno della Coppa Italia Promozione, giunta alla sedicesima edizione.

Gli accoppiamenti sono stati effettuati tenendo presente il principio della vicinanza geografica.

Per quanto concerne i tre accoppiamenti eliminatori, il San Marco se la vedrà con il Lucera Calcio in un derby foggiano che promette scintille. Più a sud, il Noicattaro ospiterà la Vigor Trani, mentre il Norba Conversano sfiderà l’Ostuni Calcio 24. Il primo round è fissato per giovedì prossimo, 4 dicembre; ritorno 15 gennaio 2026. Fischio d’inizio alle 14.30, salvo accordi diversi tra i club.

Le restanti tre squadre sono state inserite nell’unico triangolare: il primo match sarà quello del 4 dicembre, Squinzano-Taviano, turno di riposo per il Sava che giocherà il secondo turno, o in casa o in trasferta, il 15 gennaio, a seconda di come andrà la prima partita. I tarantini sfideranno la perdente del primo match, oppure in casa lo Squinzano se finirà in pareggio. Il terzo turno è in programma per il 29 gennaio tra Sava e la squadra restante.