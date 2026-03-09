ECCELLENZA – Tutte sconfitte (tranne una) le leccesi: i tabellini della 33ª giornata

Salto di giornata in Eccellenza che ieri ha consumato il turno numero 33. Nessuna sorpresa in vetta, sempre saldamente nelle mani del Brindisi che passa a Ugento contro il Taurisano e mantiene cinque punti di distacco sul Bisceglie, vittorioso a Novoli e con una gara ancora da recuperare. Turno di riposo per il Taranto acciuffato al terzo posto dal Canosa che raccoglie i tre punti contro il Galatina. Tutte sconfitte (tranne una) le leccesi: tracolla l’Ugento ad Acquaviva; cade in casa il Racale con lo Spinazzola che non vinceva da cinque giornate; scivola ancora il Gallipoli, battuto e staccato dal Polimnia; il Novoli si piega all’Unione Calcio Bisceglie; il Brilla Campi vince il derby col Maglie che ha raccolto solo tre punti nelle ultime sei giornate ma che naviga, comunque, in acque tranquille; come detto, Galatina sconfitto a Canosa. In classifica Brilla e Maglie a 41 punti, a metà tra zona playoff e playout (anche se il quinto posto finale difficilmente eleggerà una qualificata agli spareggi di fine campionato); il Racale ha due punticini di margine sulla zona playout in cui stazionano Novoli, Ugento, Galatina, Taurisano e Gallipoli: i giallorossi sono penultimi e oggi sarebbero direttamente retrocessi in Promozione insieme al Mola.

I tabellini della 33esima giornata.

A. TOMA MAGLIE-BRILLA CAMPI 1-2

RETI: 6′ pt Oltremarini (M), 19′ pt Calo (BC), ,29′ st Mariano (BC)

A. TOMA MAGLIE: Cimino, Tecci (26′ st Bah), Ongania, Galvez, Amato (10′ st Guevara), Dell’Anna (10′ st De Luca), Martina (36′ st Castellaneta), Diaz, Alfarano, Serafino (36′ st Vantaggiato), Oltremarini. All. Giuliatto.

BRILLA CAMPI: Menendez, De Luca, Pucci (1′ st Filippi), Milessi, Caravaglio, Layus, Calò, Flordelmundo (16′ st Cavaliere), Mariano (36′ st Vapore), Marti (47′ st Olibardi), Dell’Atti (41′ st De Gaetani). All. Calabuig.

ARBITRO: D’Erario di Bari.

(US Toma Maglie, Cristina Mariano) – La Toma Maglie cade al Tamborino Frisari contro il Brilla Campi, subendo la rimonta. Oltremarini apre le marcature, ma Calò e Mariano rispondono portando a casa tre punti importanti per la quota salvezza. Alberto Giuliatto deve rinunciare a Catelli squalificato e Mutisi infortunato, ma ritrova Oltremarini dal primo minuto. Non cambia dunque il modulo: Cimino sostituisce il numero 22 giallorosso, la difesa è composta da Tecci, Ongania, Galvez e Amato. Martina play con Dell’Anna a destra e Diaz a sinistra. Davanti Alfarano e Oltremarini supportano Serafino.

Il primo tempo si apre con una fase di equilibrio e squadre che si studiano. Al 6’, però, arriva il gol della Toma che rompe l’equilibrio: Oltremarini riceve sulla fascia da Diaz, si accentra e insacca sul palo lontano. La reazione del Brilla Campi non si fa attendere, ma i tentativi sono imprecisi e allontanati dalla difesa. Al quarto d’ora, Tecci riceve a centrocampo e vola sulla fascia; tiro cross bloccato da Menendez.

Due minuti dopo, Brilla Campi pericoloso con un disimpegno sbagliato da parte di Martina. Flordelmundo recupera il pallone e si sposta verso la zona laterale dell’area di rigore e crossa morbido verso il lato opposto. L’azione prosegue con la difesa che concede un corner, sul quale nulla di fatto. Il pareggio è però nell’aria è arriva al 19’ con Cald. Calcio di punizione in seguito all’atterramento di Flordelmundo e dalla battuta arriva il tocco giusto per superare Cimino. Galvanizzato dal gol, il Brilla Campi di Calabuig prova ad alzare il baricentro, ma la difesa di casa regge. Nella seconda parte della prima frazione di gioco, i padroni di casa si riaffacciano in avanti: calcio d’angolo con il Maglie che prova a inquadrare la porta, ma Menendez respinge. Azione che prosegue, ma il gioco si ferma per fallo. Superata la mezz’ora di gioco, il Brilla Campi prova ad allungare: i giallorossi ospiti alzano il baricentro, la Toma difende con Cimino che allontana in presa alta una palla pericolosa. Nella ripresa, il Maglie sembra essere entrato con un piglio differente. La squadra di Giuliatto prova a riportarsi in vantaggio, ma non riesce a trovare la via per impensierire il portiere ospite. Al 6 Mariano viene deviato in angolo da Cimino. Superato il quarto d’ora Oltremarini si fa vedere in avanti e riesce a portare a casa un calcio d’angolo. Sugli sviluppi De Luca prova il tiro ma è leggermente largo. Al 23″ un’altra occasione clamorosa per il Maglie: Serafino di prima intenzione calcia a botta sicura, ma da pochi passi colpisce in pieno Menendez che salva fortuitamente il risultato. Gol sbagliato e gol subito. Nel momento migliore della Toma il vantaggio ospite con Mariano: Flordelmundo dalla lunetta appoggia per Mariano in corsa sulla sinistra, che penetra e supera I’estremo magliese. Il Maglie prova a reagire, baricentro alto e modulo che cambia. Giuliatto infatti rinforza la linea avanzata inserendo Bah al posto di Tecci. | padroni di casa ci provano sugli sviluppi di un angolo, ma Menendez para. Occasione poco dopo anche per Alfarano, che trova I’opposizione del 21 ospite. Superato il quarantesimo insiste il Maglie, che si rifa pericoloso solo in pieno recupero. Proprio Bah prova la deviazione di testa su calcio d’angolo, ma non trova la porta. La Toma Maglie dopo tre pareggi consecutivi cade contro il Brilla Campi in casa, cedendo anche il posto in classifica. Resta comunque un buon vantaggio sulla quartultima, ma I’obiettivo salvezza è ancora da raggiungere.

ACQUAVIVA-UGENTO 6-1

RETI: 14′ pt e 29′ st Goh (A), 25′ st Girardi (A), 28′ st Rivadero (U), 34′ st Garcia (A), 42′ st e 49′ st Fucci (A)

ACQUAVIVA: Bozzi, Angelini (19′ st Fortunato), Asselti (42′ st Carucci), Fucci, Patruno, Patronelli, Guglielmi, Ferrante (15′ st Lenoci), Goh (38′ st Cosmo), Girardi (30′ st Garcia), Pucinelli. All. Solidoro.

UGENTO: Marzo, Gamboa, Aranda, Albin Gomez (38′ st Valvassori), Macias, Moran, Rivadero, Scarlino (38′ st Schito), Cordary (1′ st Laena), Beceiro, Boglic. All. Manco.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

TAURISANO-BRINDISI 0-2

RETI: 29′ pt Caputo, 27′ st Gori

TAURISANO: Rollo, Polo, Romano (35′ st Lezzi), De Vasconcelos (44′ st Solidoro), Cabrera, Fayoseh, Quarta (20′ st Ponzo), Maiolo, Mingiano, Garcia (28′ st D’Ettorre), Santos Falciano (30′ st Caruso). All. Oliva.

BRINDISI: Antonino, Barrera, Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo (41′ st Alboni), Sanchez K., Sanchez J. (39′ st Burzio), Lobosco, Benvenga, Saraniti (41′ st Ferrari). All. Ciullo.

ARBITRO: Mainini di Busto Arsizio.

GALLIPOLI-POLIMNIA 1-2

RETI: 3′ pt Avantaggiato (G), 45′ pt rig. Signorile (P), 28′ st Niang (P)

GALLIPOLI: Silvestrini, Minnella (42′ st Abbate), Alonso, Tabares (19′ st Russo), Jabbie, Fernandes, Camacho (37′ st De Petris), Paglialunga (7′ st Prete), Beitia, Ginard, Avantaggiato. All. Salvadore.

POLIMNIA: De Giosa, Avantaggiati, Anaclerio, MArasciulo, Gernone, Divittorio, Ungredda, Zaccaria, Signorile (22′ st Dellino), Mercurio (22′ st Romano), Niang (42′ st Buonamico). All. Fumai.

ARBITRO: Pepe di Lecce.

ATL. RACALE-SPINAZZOLA 0-1

RETI: 5′ st Di Palma

ATL. RACALE: Colazo, Galan, Corvaglia (13′ st De Vito), Pirretti, My (32′ pt Perez), Cardinale (41′ st Abatelillo), Miggiano (13′ st Ramirez), Massimi (13′ st Ria Nzuzi), Carrino, Barbero, Pennetta. All. Sportillo.

SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Zinfollino, Stefanini, Losappio, Zingaro, Silvestri, Ricchiuti (36′ st Erminio), Ferrero (18′ pt Di Palma, 45′ st Brizzi), Bonanno, Ingredda (42′ st Leigh). All. Di Domenico.

ARBITRO: Frangella di Paola.

BISCEGLIE-BITONTO 4-1

RETI: 20′ pt Palazzo (BIT), 40′ pt Maffei (BIS), 43′ pt Taccogna (BIS), 9′ st rig. Lavopa (BIS), 13′ st Dammacco (BIS)

BISCEGLIE: Lonoce, A. De Luca, Taccogna, Lopez (37′ st Amoroso), Lavopa (22′ st Traorp), Ioio, Martino, Dammacco, Gonzalez (35′ st Visani), Maffei (12′ st Sene), Cifarelli (30′ st Mbodji). All. Di Meo.

BITONTO: Cozzella, Dinielli (18′ st Bozzi), Marchitelli (29′ st Lavoratti), Cutrone, D’Alba, Napoli, Milella, Chacon (22′ st Meliddo), Fracchiolla (18′ st Sassanelli), Cafarella, Palazzo (33′ st Cariello). All. Zinfollino.

ARBITRO: Albano di Taranto.

NOVOLI-UC BISCEGLIE 0-2

RETI 6′ pt Bonicelli, 23′ st Ramos

NOVOLI: Suma, Togora (32′ st Valzano), Sorino, Maccarrone, Lobjanidze, De Blasi, Ferreira, Santi Sosa (12′ st Quarta), Carrozzo, Mancarella, Milanese (10′ st Liccardi). All. Luperto.

UC BISCEGLIE: Lullo, Radicchio, Soldani (49′ st La Notte), Bufi, Diomande (30′ st Zinetti), D’Elia, Bocchino, Bonicelli, Kone (44′ st Capomaggio), Panebianco, Ramos. All. Rumma.

ARBITRO: D’Ambrosia di Brindisi.

S. MASSAFRA-VIRTUS MOLA 10-0

RETI: 7′ pt Chiochia, 14′ pt, 39′ pt, 6′ st, 25′ st e 28′ st Russo, 43′ pt Petruzzi, 47′ pt e 19′ st Kordic, 33′ st Pavone

S. MASSAFRA: Lotito, Martino (14′ st D’Andria), Campanella (1′ st Forziati), Sergio (27′ st Semeraro), Chiochia, Secondo; Morisco (22′ st Pavone), Petruzzi (9′ st Brigida), Kordic, Palmisano, Russo. All. Marasciulo.

VIRTUS MOLA: De Caro, Lofoco (32′ st Bellantuono), Loporchio (22′ st De Marzo), Di cesare, Samb, Cavone, Cacucci, Magista, Bottalico (32′ st Lanotte), De Bari, Di Turi (25′ pt Gregorio, 32′ st Casadibari). All. Cirillo.

ARBITRO: Accoto di Casarano.