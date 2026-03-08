LIVE! ECCELLENZA – Risultati 33ª giornata, classifica e prossimo turno

— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —

NB: devono ancora riposare Bitonto, Ugento, Galatina, Brilla Campi, Atl. Acquaviva e Toma Maglie. Da recuperare: Bisceglie-N. Spinazzola

PROSSIMO TURNO

GIORNATA 34 – 15ª rit.

(15.03.2026 h 15)

Polimnia-Atl. Acquaviva

Taranto-Atl. Racale

Brilla Campi-Bisceglie

N. Spinazzola-Brindisi

A. Toma Maglie-Canosa

UC Bisceglie-Gallipoli

Bitonto-Novoli

Galatina-S. Massafra

Virtus Mola-Taurisano

Riposa Ugento

—

REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Serie D; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta (se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata; se è di almeno sette punti tra seconda e terza, i playoff non si giocano e la seconda accede direttamente ai playoff nazionali) con supplementari in caso di parità al 90′, finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. La vincente dei playoff accede agli spareggi nazionali. Retrocedono direttamente le ultime due della classifica; ai playout: 12esima-17esima, 13esima-16esima, 14esima-15esima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.

—

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)