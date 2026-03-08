LA CRONACA – Due gol e tanto cuore: il Lecce fa suo lo scontro diretto con la Cremonese

Il Lecce torna al successo e lo fa nello scontro diretto più importante ad oggi, quello con la Cremonese battuta 2-1. I giallorossi dominano il primo tempo, partendo male nel secondo ma resistendo alla grande. Ed ora la classifica dice +3 sul terz’ultimo posto.

Di Francesco torna al 4-2-3-1 ritrovando dal primo minuto Stulic e facendo esordire Ngom per un Gandelman non al top. Per Nicola è è 3-5-2 e davanti la coppia offensiva Bonazzoli-Vardy. Il Lecce prova a partire con il piede sull’acceleratore, non riuscendo a trovare però conclusioni nel primo quarto d’ora. Così la prima è concludere è la Cremonese, al 18′ con un colpo di testa in mischia di Thorsby che va al lato. Al minuto 23 è invece il Lecce a passare: corner perfetto di Gallo per la testa di Pierotti che stacca più in alto di tutti e fa gol. Reazione lombarda affidata al destro di Vardy, centrale per Falcone cinque minuti dopo. Al 39′ i giallorossi raddoppiano per merito di Stulic, che prima si procura il calcio di rigore per fallo di mano di Bianchetti su un suo tiro e poi lo trasforma con freddezza.

Nella ripresa la Cremonese si rimette subito in carreggiata grazie al centro, già al 47′, di Bonazzoli che sfrutta la sponda di Djuric per per involarsi e battere Falcone. Il portiere salentino è impegnato nuovamente da Djuric al 57′, la rovesciata del bosniaco è parata in due tempi. Sul capovolgimento di fronte punizione per il destro di Banda e palla alta sopra la traversa. Al sessantatreesimo sugli sviluppi di una punizione il pallone arriva sul destro di Coulibaly, che calcia al volo ma trova solo l’esterno della rete. Decisivo Audero cinque minuti più tardi, quando si immola sulla destra per dire di no al destro al volo di Ramadani. Al 75′ Maleh al volo da fuori, palla alta sopra la traversa. In pieno recupero doppia occasione grigiorossa prima con Sanabria e poi con Folino, in entrambi i casi Falcone blocca a terra. Il match si chiude così sul 2-1.

Nel prossimo turno il Lecce sarà ospite del Napoli, sabato alle 18.

