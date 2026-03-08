ph: Coribello/Salentosport
LIVE! LECCE-CREMONESE, il tabellino
LIVE! LECCE-CREMONESE, il tabellino
Lecce, stadio “Via del Mare”
domenica 08.03.2026, ore 12.30
Serie A 2025/26, giornata 28
LECCE-CREMONESE 2-1
RETI: 23′ Pierotti (L), 38′ rig. Stulic (L), 47′ Bonazzoli (C)
— FINALE —
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo – Ngom, Ramadani – Pierotti (78′ Jean), Coulibaly (89′ Fofana), Banda (78′ Gandelman) – Stulic (66′ Cheddira). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Pérez, Helgason, Sottil, Marchwiński. All. Eusebio Di Francesco.
CREMONESE (3-5-2): Audero – Folino, Bianchetti (46′ Zerbin), Luperto – Barbieri, Thorsby (62′ Okereke), Maleh, Vandeputte (46′ Payero), Pezzella (73′ Sanabria) – Vardy (46′ Djuric), Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Grassi, Bondo. All. Davide Nicola.
ARBITRO: Simone Sozza sez. Seregno (Colarossi-Rossi; IV Pairetto; VAR Di Paolo-Fourneau).
NOTE: Ammoniti Siebert (L), Bianchetti, Djuric, Luperto (C). Rec. 3′ pt, 5′ st.