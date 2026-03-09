LECCE – Sticchi Damiani si gode il successo e spegne le polemiche grigiorosse

Saverio Sticchi Damiani spazza via qualsiasi polemica sul pesantissimo successo del suo Lecce al cospetto della Cremonese dei tanti ex, furibonda nel finale di gara per un presunto rigore non fischiato per fallo di Jean Su Sanabria. Il numero uno giallorosso ha voluto tributare il giusto riconoscimento a tutte le componenti che hanno spinto verso i tre punti: “Complimenti alla squadra, al mister ed al pazzesco pubblico del Via del Mare, è stata una vittoria meritata, raggiunta con lo sforzo di tutti. Abbiamo vinto insieme”. Una gioia condivisa in una cornice di pubblico resa ancora più suggestiva dalla ricorrenza dell’8 marzo, con il presidente che ha dedicato un pensiero alle “tantissime tifose allo stadio” nel giorno della festa della donna.

Tuttavia, il clima di festa è stato parzialmente incrinato dalle discussioni sugli episodi arbitrali che hanno caratterizzato il convulso finale di partita. Su questo punto, Sticchi Damiani è intervenuto con estrema decisione per respingere ogni ombra sulla prestazione dei suoi: “Non comprendo le polemiche finali, mi sembra un modo pretestuoso per inquinare un successo meritato”. Secondo l’analisi del presidente, l’intera sequenza finale è stata viziata da un errore a monte, poiché “Cheddira, lanciato a rete per chiudere la partita, non ha commesso alcun fallo e la punizione che ne è scaturita, a recupero ormai quasi scaduto, era inesistente”.

Entrando nel merito del presunto contatto da rigore tra Jean e Sanabria, il patron del Lecce ha difeso con forza l’operato del direttore di gara Sozza e della sala VAR, contestando anche le letture televisive dell’episodio: “Sugli sviluppi Jean non commette alcun fallo da rigore, il sig. Marelli nel commentare l’episodio, pur ammettendo che la punizione di partenza fosse inesistente, vede un contatto basso tra il difensore francese e Sanabria che in realtà non esiste”. Per Sticchi Damiani, la dinamica dell’azione non lascia spazio a dubbi di sorta, ribadendo che “bene ha fatto Sozza a non dare rigore ed altrettanto correttamente il Var non aveva motivo d’intervenire”. Blindato il risultato e chiarita la posizione del club, l’invito finale è quello di mettere da parte le controversie e concentrarsi sul valore sportivo di quanto visto in campo: “Godiamoci per qualche ora questa importante vittoria”.