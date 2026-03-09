TERZA CATEGORIA/MAGLIE – Risultati 19ª giornata, classifica e prossimo turno
TERZA CATEGORIA/MAGLIE 2025/26
GIORNATA 19 – 8ª rit.
(08.03.2026 h 15)
AP Specchia-Cutrofiano AM 2-2
Atl. Melpignano-GC Muro 0-8
Andrano Castiglione-LM Scorrano 1-4
Sannicola-Palmariggi 0-6
Atl. Salve-V. Neviano 2-1
Riposa Choriana
CLASSIFICA
GC Muro 42
Palmariggi 41
Atl. Salve 39
V. Neviano 38
LM Scorrano 33
Cutrofiano AM 24
AP Specchia 16
Andrano Castiglione 14
Choriana 12
Sannicola 6
Atl. Melpignano 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 20 – 9ª rit.
(15.03.2026 h 15)
Andrano Castiglione-AP Specchia
GC Muro-Atl. Salve
Palmariggi-Choriana
Cutrofiano AM-Sannicola
LM Scorrano-V. Neviano
Riposa Atl. Melpignano
—
REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Seconda Categoria; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l‘eventuale ripescaggio in Seconda Categoria sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.