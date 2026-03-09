PROMOZIONE/B – Ostuni ferma la corsa del Tricase. Irrompe il Terre di Acaya, si rivede il Copertino: i tabellini della 27ª

In vetta si corre veloce. L’Ostuni si aggiudica il big match di giornata battendo di misura il Tricase (reduce da ben 14 risultati utili consecutivi) e tocca quota 63 punti, tre in più della coppia Squinzano-Mesagne, vittoriose su Trepuzzi e Taviano. Bene il Manduria che difende il quarto posto dall’assalto del Terre di Acaya e Roca, imbattuto da metà novembre. In coda ritorna al successo il Copertino che pasa sul campo del Bagnolo e lo aggancia in classifica. I rossoverdi non vincevano una partita dal 12 ottobre.

I tabellini della 27esima giornata:

OSTUNI-TRICASE 1-0

RETI: 42′ st Thiam

OSTUNI: Pizzaleo, Tamburrano, Parisi, Carlucci, Gomez, Frumento, Narducci, Convertino (18′ st Balanda), Zolezzi (20′ st Fernandez), Bari (18′ st Thiam), Sowe. All. Bruni.

TRICASE: Esposito A., Zocco (43′ st Puzzovio), Ferraro, Caracciolo, Maiolo, Cavalieri, Elia (23′ st Torsello), Desiderato (44′ st De Lorenzis), Lorusso, Manisi, Ruibal. All. Mitri.

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

MANDURIA-CAROVIGNO 2-1

RETI: 36′ pt Cilenti (M), 43′ pt rig. Perrone A. (C), 36′ st Siverio (M)

MANDURIA: Passaseo, Patarnello, Caputo (37′ st Donno), Zizzi, Solimeno (22′ st Cecchin), Stranieri, De Mitri (13′ st Prinari), Scialpi, Romano (34′ st Guisse), Siverio (43′ st Ndiaye), Cilenti. All. Tartaglia.

CAROVIGNO: Russo, Cervellera (27′ st Lovisi), Perrone M., Carbone, Perrone A., Kitiera, Petracca (37′ st Turco F.), Lombardi (22′ st Scoditti), Turco M., Vantaggiato, Di Giulio. All. Frusi.

ARBITRO: Valente di Bari.

MESAGNE-TAVIANO 3-1

RETI: 36′ pt Gningue M. (M), 9′ st Castrì (T), 26′ st Diop (M), 40′ st rig. De Carlo (M)

MESAGNE: Colapietro, Diop, Duku, Gningue M., Fatty (27′ st Gningue L.), Mbaki (31′ st Taveri), D’Amanzo (23′ st Ouedraogo), Ndiaye, Ndom, Manta And. (10′ st Sekou), De Carlo (45′ st Hammed). All. Funaro.

TAVIANO: Palma, Maruccia, Spinelli, Liquori, Alessandrì, Carrozza, Coppola (10′ st Primiceri), Savino, Gennari, Castrì, Giannotti. All. Costantino (squal.).

ARBITRO: Torre di Barletta

SQUINZANO-TREPUZZI 5-0

RETI: 4′ pt rig. Cocciolo, 27′ pt Pignataro, 39′ pt rig. Strambelli, 10′ st Quarta, 47′ st aut. Mosca

SQUINZANO: Partal, Longo, Telera, Greco, Tarantino (15′ st Indirli), Iaia (24′ st Montinaro), Cocciolo (41′ st De Matteis), Gueye, Quarta (15′ st Ancora), Pignataro, Strambelli (28′ st Libertini). All. Frisenna.

TREPUZZI: Seck, Fraschetta, Fiorentino, Delli Beugre (16′ st Mosca), Ndiaye (15′ st Kamagate), Tape, Fatty (45′ st Ndiaye), Diarrassouba, De Marco (26′ st Greco), Tahiara, Palmieri (39′ st Giannuzzi). All. Presta.

ARBITRO: Magnifico di Bari.

GINOSA-LOCOROTONDO 2-2

RETI: 12′ pt e 2′ st Romanazzo (L), 19′ pt Secka (G), 44′ pt Telesca (G)

GINOSA: Njie, Dimauro, Mazzarano, Casucci (9′ st Villani), Sernia, Passarelli, Telesca, Coronese (29′ st Marsili), Lovecchio, Faccini (41′ st Fanelli), Secka (19′ st Scarati). All. Marsili.

LOCOROTONDO: Palmisano D., Lacirignola, Simeone, Laguardia, Savoia, Prete, Natale J., Neglia, Romanazzo (36′ st Quazzico), Mastronardi, Diqouta (23′ st Natale R.). All. Calabretto.

ARBITRO: Tomaselli di Brindisi.

V. MATINO-LEVERANO 0-0

V. MATINO: De Luca, Marocco, Dorini, Giannuzzi, De Lorenzis, Pino (10′ st Mancarella), Pinto, De Vito, Ciriolo, Garcia, Diop. All. Mauro.

LEVERANO: Bardoscia, Manca, Rutigliano, De Luca, Suppressa, Pasculli, Sanyang, Spedicato, Quarta (21′ st Mariano), Mastrogiovanni, Valentino. All. Musca.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

ARBORIS BELLI-ACAYA E ROCA 0-2

RETI: 40′ pt Baclet, 29′ st Espindola

ARBORIS BELLI: Schina, Terrafino, Iaia (13′ st Velletri), Urrutia (1′ st Turnone), Greco, Avella, Moretti, Torrisi, Fernandez (28′ st Longo L.), Ferreyra, Longo D. All. Calicchio.

ACAYA E ROCA: Franco, Del Bue, Raffin, Maraschio (47′ st Pezzuto), Rutigliano (40′ st Rizzo), Citernino, Espindola (35′ st Lo Basso), Garcia, Piccinno (45′ st Trovè), Baclet (20′ st Almeyra), Zang. All. Greco.

ARBITRO: Altomare di Molfetta.

SAVA-PUTIGNANO 1-0

RETI: 7′ st Fabiano

SAVA: Bufano, Beris, Carlucci, Fabiano, Spataro (42′ st Tolnai), Galeone (38′ st Camarda), Richella, Lippo, Gatto, Pinto, Pisano. All. Malacari.

PUTIGNANO: Loliva, Calio F., Muolo, Mezzapesa, Nitti, Amendolagine, Fornaro (20′ st Eramo), Novelli (40′ st Dalena), Daugenti (28′ st Vicenti), Laera (11′ st Casulli), Calio D. (11′ st Di Cosola). All. Messina.

ARBITRO: Costa di Casarano.

BAGNOLO-COPERTINO 2-3

RETI: 7′ pt Afrune (B), 46′ pt e 43′ st Stella (C), 10′ st Franco (C), 40′ st Piscopo (B)

BAGNOLO: Provenzano, Mastria (10′ st Angelini), Cariddi (22′ st Semeraro), Campa, Lanciano, Chiri, Abbadessa (22′ st Pasca), Mariano, Afrune, Piscopo, Coluccia (1′ st Lenti). All. Bray.

COPERTINO; Margiotta, Gueye (28′ st Della Bona), Stella, Bruno, Sall (20′ st Greco), Leo, Ciccarese (1′ st Mazzotta), Franco, Ciucci, Frisenda, Lorenzo. All. Olivieri.

ARBITRO: Albione di Lecce.