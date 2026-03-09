Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

LIVE! SERIE C/C – Risultati 31ª giornata, classifica e prossimo turno

PROSSIMO TURNO
GIORNATA 32

sab. 14/03 h 14.30: Casarano-Cosenza, Giugliano-Atalanta U23, Latina-Siracusa, Potenza-Cavese;

dom. 15/03 h 12.30: Crotone-Salernitana; h 14.30: AZ Picerno-Trapani, Benevento-Foggia, Team Altamura-Catania; h 17.30: A. Cerignola-Sorrento, Casertana-Monopoli

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

