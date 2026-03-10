CASARANO – Sei minuti di black-out e il Monopoli mette la freccia. Di Bari: «Incomprensibile atteggiamento nella ripresa»

Sei minuti di puro delirio agonistico hanno stravolto l’inerzia di un match che il Casarano sembrava aver incanalato sui binari giusti, passando dal vantaggio del primo tempo a un uno-due micidiale che ha spento ogni speranza di rimonta. Il Monopoli, apparso inizialmente contratto e poco lucido, ha saputo trasformarsi radicalmente proprio mentre le “serpi” rossoazzurre perdevano il controllo della gara, quasi ipnotizzate dal ritmo impresso dai padroni di casa.

Dopo una prima frazione di sofferenza, il Casarano era riuscito a sbloccare l’equilibrio grazie a un calcio di rigore trasformato da Chiricò al 42′, concesso per un fallo di Angileri su Ferrara e confermato dal direttore di gara dopo il ricorso al Fvs. Tuttavia, nella ripresa, dopo un avvio che sembrava ricalcare la prima parte di gara, la sfida ha preso una piega definitiva in appena sei minuti: al 13′ Ronco ha battuto Bacchin finalizzando uno scambio tra Greco e Longo, e poco dopo lo stesso Longo ha siglato il sorpasso di testa su un preciso cross dalla sinistra del solito Greco. Nonostante i cambi operati da mister Di Bari e un tentativo di assedio nel finale, il Monopoli si è difeso con ordine, lasciando agli ospiti solo una conclusione alta di Santarcangelo e portando a casa una vittoria ottenuta con merito.

Al termine del match, l’amarezza del tecnico del Casarano è stata evidente: «Primo tempo equilibrato, siamo stati bravi a far gol – spiega Di Bari –. Incomprensibile l’atteggiamento del secondo tempo. Peccato, dovevamo gestirla meglio. In questo momento il nostro primo avversario siamo noi, abbiamo troppi alti e bassi». (Nuovo Quotidiano di Puglia).

Sabato prossimo (ore 14.30) al “Capozza” arriverà il Cosenza.

IL TABELLINO

Monopoli, stadio “Veneziani”

lunedì 09.03.2026, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 31

MONOPOLI-CASARANO 2-1

RETI: 45′ pt rig. Chiricò (C), 13′ st Ronco (M), 19′ st Longo (M)

MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Angileri, Piccinini, Ronco (45′ st Manzi); Valenti, Fedel, Battocchio (45′ st Bordo), Greco (33′ st Calcagni), Oyewale; Longo (33′ st Vinciguerra), Fall. All. Colombo.

CASARANO (3-4-3): Bacchin; Gyamfi, Bachini (35′ st Maiello), Mercadante (35′ st Gega); Celiento, Logoluso, D’Alena (20′ st Di Dio), Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Cerbone (26′ st Santarcangelo). All. Di Bari.

ARBITRO: Picardi di Viareggio.

