ECCELLENZA – Ripartenza o rinuncia? Tisci alle società: “C’è l’impegno Figc a ristorare i club per i costi dei tamponi”

Dopo il Direttivo Lnd di ieri, che ha stabilito il blocco delle retrocessioni nei campionati oggetto di eventuale ripresa (Eccellenza maschile e femminile di calcio a 11, Serie C e C1 di calcio a 5 maschile e femminile); il blocco dei ripescaggi per le prossime due stagioni per chi deciderà di non proseguire l’attività organizzata Figc (ma si dovrà comunque pagare la tassa d’iscrizione 2020-21) e la ripresa degli allenamenti collettivi solo in seguito all’eventuale placet del Coni, la Lnd Puglia, oggi, ha ufficializzato le modalità con cui le società dovranno comunicare la loro intenzione di proseguire o meno la stagione.

Ognuna di esse dovrà scaricare il modulo presente sul sito ufficiale (QUI) e inviarlo entro le ore 19 di lunedì prossimo, 15 marzo alla pec comitatoregionalepuglialnd@pec.it.

“Nell’eventualità che la Lnd dovesse ricevere numerose rinunce – si legge nel Comunicato a firma del presidente Tisci – i format dei Campionati regionali di Eccellenza e Calcio a Cinque potrebbero subire ulteriori modifiche che saranno comunicate tempestivamente alle società interessate alla ripresa dell’attività ufficiale”.

Alle società che aderiranno alla ripresa, si applicherà il protocollo in atto per la Serie D, ossia regolari tamponi antigenici per tutto il gruppo-squadra. Per quanto riguarda i costi sostenuti dalle società: “C’è l’impegno della Figc a ristorare i club attraverso le somme derivanti dal Decreto Sostegno di prossima approvazione da parte del Governo”.

“È intenzione del Comitato Regionale – sono le parole del presidente Tisci – portare a termine l’attuale stagione sportiva garantendo alle Società interessate alla ripresa dell’attività ufficiale le migliori condizioni di sicurezza per tutti i propri tesserati, pertanto ci si augura che l’evoluzione della curva dei contagi possa permettere di riorganizzare i Campionati Regionali di Eccellenza, Calcio a Cinque Maschile e Femminile senza subire ulteriori rallentamenti dovuti alla situazione di emergenza sanitaria in costante evoluzione”.

(foto: il presidente Cr Puglia, Vito Tisci)