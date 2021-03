VOLLEY – La Fipav ha ufficialmente un presidente nazionale pugliese: Giuseppe Manfredi. Tutti i nomi degli eletti

Giuseppe Manfredi (in foto), candidato unico, è il nuovo presidente nazionale della Fipav, Federazione Italiana Pallavolo. Con quasi 13mila voti, il dirigente originario di Alberobello andrà a guidare la Federazione nel quadriennio 2021-24. Insieme a lui sono stati eletti: Adriano Bilato e Luciano Cecchi, vice presidenti; Davide Angelo Anzalone, Silvia Strigazzi, Letizia Genovese, Eugenio Gollini, Elio Sità, Felice Vecchione, Francesco Apostoli, Gianfranco Salmaso nel Consiglio federale; Vincenzo Ammendola, rappresentante tecnici; Chiara Di Iulio, Massimo Dalfovo, Barbara De Luca, rappresentanti atleti; Vincenzo Marranzini, collegio revisore dei conti.

Manfredi, nato ad Alberobello (BA) nel 1953, ha ricoperto la carica di vice presidente negli ultimi due quadrienni dopo una lunga trafila come dirigente federale a livello territoriale in Puglia e diventa il secondo numero uno pugliese 33 anni dopo dopo la presidenza del barese Pietro Floriano Florio. Le sue prime parole: “Voglio ringraziare tutti i delegati che hanno rappresentato a queste votazioni il 75% della Federazione Italiana Pallavolo, in una domenica molto difficile a causa della pandemia che stiamo vivendo. Questo fa capire bene quello che è la Fipav. Nel prossimo quadriennio ci aspettano sfide molto importanti e insieme al Consiglio Federale ce la metteremo tutta. Quello che io chiedo a tutte le componenti e a tutti i comitati è di lavorare assieme. Sono convinto che stando insieme riusciremo a riprenderci quello che la pandemia c’ha tolto. Al mio fianco avrò un Consiglio che viene del territorio e potrò contare su una struttura che funziona molto bene. Voglio ringraziare Bruno (Cattaneo ndr) per il suo lavoro e per i bei anni trascorsi assieme”.