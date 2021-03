CICLISMO – Mtb, parte da Palmariggi (con organizzazione Maglie Bike) il circuito We Are in Puglia 2021

Prenderà il via domenica 14 marzo il nuovo circuito di mountain bike cross country Fci Puglia dedicato ai giovani. Si chiama We are in Puglia ed è costituito da otto tappe che si snoderanno da marzo a settembre (categorie Esordienti, Allievi e Juniores).

La prima tappa è organizzata dalla Maglie Bike e si terrà sulle strade che circondano il santuario di Montevergine a Palmariggi (Le). Categorie ammesse, per gli agonisti: Juniores, Donne Junior, Uomini under 23, Donne under 23, Uomini elite, Donne elite, Esordienti, Allievi; per gli amatoriali: Master da 1 a 8, Master Woman, Elite master sport, Junior master sport. Le iscrizioni scadranno domani, 13 marzo, alle ore 12. La verifica delle tessere e il pagamento della quota (15 euro +3 euro per noleggio chip per i soli amatori) sarà effettuata presso il santuario dalle 7.45 alle 8.45 di domenica. Dalle 9.15 partenza della prima gara. Orario previsto per le premiazioni: ore 12.30 circa. Il percorso è un tracciato di 5 km da ripetere per sei volte, interamente sterrato, attraverso la macchia mediterranea, la pineta e i muretti a secco. Info: 335-5609062, 328-8911792, email marcomele73@libero.it.

Le altre tappe si svolgeranno: a Coreggia di Alberobello il 21 marzo; a Cerano il 18 aprile; a Nardò-Porto Selvaggio il 9 maggio; a Bisceglie il 16 maggio; a Bovino il 27 giugno; a Monte Sant’Angelo il 28 agosto; a Monopoli il 5 settembre.