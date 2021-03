LECCE – Corini incontra il suo passato: “Con il Chievo grandi emozioni. Vogliamo comandare il gioco”. I convocati

Il tecnico del Lecce Eugenio Corini ha parlato poco fa in conferenza stampa, andando a presentare il match di domani con tra le mura amiche con il Chievo.

Il Lecce dovrebbe scendere in campo con lo stesso “zoccolo duro” visto nelle ultime uscite: “La squadra e la formazione giusta erano state inserite anche con l’Entella, quindi già prima rispetto alla Reggiana, e ci sono buone possibilità che quell’undici base venga confermato anche per domani. Abbiamo registrato tre recuperi importanti, sebbene si tratti di elementi che solo ieri hanno pienamente lavorato con il gruppo. Certo, Dermaku e Listkowski mancano da tanto e devono dapprima ritrovare la condizione, ma nel rush finale ci saranno molto utili”.

L’obiettivo è fare la gara: “Proveremo a fare la partita, giocheremo per vincere e comandare la gara alla ricerca del gol. Nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto superare è sempre così che abbiamo ragionato. C’è un discorso di idee di gioco intrapreso subito, ci sono stati dei problemi figli di vari fattori ma non abbiamo mai abbandonato il progetto tecnico avviato. Vogliamo dare continuità alla bellissima vittoria di Reggio Emilia”.

Sull’avversario: “Il Chievo è difficile da affrontare anche perché molto ben allenato da mister Aglietti. Il suo è un 4-4-2 molto offensivo, forte di un gioco sulle fasce di qualità e di elementi di livello per la categoria. Con il Vicenza ha perso ma non ha demeritato, dunque sono una squadra la cui condizione non è per nulla da sottovalutare. Emozioni? Rappresenterà sempre qualcosa di molto importante ed è sempre un’emozione particolare affrontare i gialloblù per quello che hanno dato alla mia carriera”.

Per il tecnico i prossimi impegni sono come delle finali: “Uso il termine finale per ogni partita, perché ogni partita rappresenta qualcosa di importante. Gara dopo gara dobbiamo portare i dettagli ed i particolari dalla nostra parte. Purtroppo nel corso del nostro difficile cammino qualcosa per strada l’abbiamo lasciata, commettendo degli errori che non vanno ripetuti. Attraverso il lavoro quotidiano e il migliorarsi di partita in partita si costruiscono i grandi cammini, ed è per questo che ogni gara è determinante per raccogliere qualcosa di importante”.

I CONVOCATI

PORTIERI – Bleve, Borbei, Gabriel

DIFENSORI – Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta, Gallo, Pisacane, Dermaku

CENTROCAMPISTI – Tachtsidis, Björkengren, Majer, Hjulmand, Henderson, Nikolov, Listkowski, Mancosu

ATTACCANTI – Coda, Yalcin, Stepinski, Pettinari, Rodriguez

Non convocati: Adjapong, Calderoni, Monterisi, Paganini, Vigorito, Maselli, Felici

(foto: E. Corini, ©SalentoSport/Coribello)