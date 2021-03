LECCE – Col Chievo una maglia particolare per festeggiare i 113 anni di storia

Domani pomeriggio, nella gara di campionato contro il Chievo, il Lecce indosserà una casacca particolare, ispirata a quella delle annate 1978/79 e 1979/80, per celebrare i 113 anni della storia dell’Unione Sportiva Lecce 1908, che ricorreranno lunedì 15 marzo.

I portieri indosseranno la riproduzione storica della maglia del compianto Aldo Nardin, scomparso il 27 maggio dello scorso anno. Nardin, in giallorosso, ha giocato quattro stagioni, dalla 1976-77 alla 1979-80, collezionando 123 presenze (tutte in Serie B) alle quali se ne aggiungono altre 17 in Coppa Italia, per un totale di 140.

Sulla maglia è cucito il logo dell’epoca, bianco con al centro una lupa e un alberi di leccio, stemma della città.

Le divise sono state ideate e prodotte dalla M908.