SPORT – Valentina Vezzali nominata Sottosegretario: plausi da Malagò (Coni) e Gravina (Figc)

La pluricampionessa di scherma Valentina Vezzali, sei volte campionessa olimpica e, da politica, già deputata nella scorsa legislatura, è stata nominata questa mattina Sottosegretario di Stato con delega allo Sport.

Non essendo previsto il dicastero apposito, nello scorso Governo guidato da Vincenzo Spadafora, Vezzali diventa, quindi, la principale rappresentante istituzionale per questo settore.

Entusiasta della nomina il numero uno dello sport italiano, Giovanni Malagò: “Complimenti al presidente Draghi e al Governo. La nomina di Valentina Vezzali per il ruolo di Sottosegretario con delega allo Sport va esattamente nella direzione che il Coni aveva auspicato. Avevamo chiesto una persona competente, che conoscesse i nostri problemi, che sono tanti e, purtroppo, urgenti. Valentina Vezzali, l’atleta donna più vincente nella ultracentenaria storia dello sport italiano, rappresenta una scelta che il Coni applaude. Brava Valentina, tu sei la nostra storia e il Coni sarà sempre la tua casa“.

Positivo anche il giudizio del numero uno del calcio, Gabriele Gravina: “È una buona notizia per tutti. La sua esperienza e le sue capacità saranno molto utili in un momento complesso come quello che stiamo vivendo. le auguro di ricoprire questo nuovo incarico con la stessa passione e la stessa determinazione che metteva in pedana e che le hanno consentito di diventare un vero e proprio simbolo dello sport italiano”.