LECCE – Allenamento pomeridiano al Via del Mare. Corini recupera pedine importanti

Si è tenuto questo pomeriggio l’allenamento del Lecce che il tecnico Eugenio Corini ha fatto svolgere allo stadio di Via del Mare. Il mister giallorosso ho potuto esultare alla luce degli ulteriori segnali positivi avuti tra i tre ex infortunati Dermaku, Listkowski e Rodriguez, che hanno svolto l’intera sessione assieme al gruppo senza alcun problema. Convocabili per il Chievo, difficilmente saranno impiegati dal primo minuto ma Corini potrà comunque puntare su di loro nelle difficili prossime uscite. A parte, invece, hanno lavorato Calderoni, Vigorito, Monterisi e Paganini.

Domani mattina ci sarà la rifinitura al Via del Mare, dopo la quale il tecnico diramerà i convocati per il Chievo.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)