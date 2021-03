SERIE B – Lecce, comincia la salita dura: programma e arbitri della 28ª giornata

Con un doppio anticipo, comincia domani sera la giornata numero 28 del campionato di Serie B. In campo tre delle squadre che seguono il Lecce e che sono in lotta quantomeno per i playoff: Cittadella-Pisa alle ore 19 aprirà la sessione, che poi sarà chiusa alle ore 21 da Spal-Entella.

Il grosso della nona di ritorno si giocherà sabato alle ore 14, tra cui Lecce-Chievo, la prima sfida di una serie di incontri diretti che diranno molto sui destini dei giallorossi. I salentini hanno salvato un po’ la baracca vincendo a Reggio Emilia dopo due risultati mediocri contro Pescara e Entella e vengono, comunque, da sei risultati utili consecutivi. Il Chievo di Aglietti, invece, vive un periodo di forma tutt’altro che brillante, fatto di quattro sconfitte nelle ultime cinque gare, avendo vinto solamente quella interna col Pordenone e perso, sempre di misura, contro Brescia, Monza, Cosenza e Vicenza. Proprio nell’ultima giornata, il Lecce ha messo la freccia sul Chievo in classifica. All’andata i giallorossi esultarono in zona Cesarini con il gol di Falco al 93′ (prima: Stepinski e Garritano), ma da quella vittoria in poi cominciò un periodo grigio per Coda e compagni che non ne vinsero più una per un mese.

Il bilancio nei confronti giocati al Via del Mare vede il Lecce in vantaggio per 6-3, con due pareggi. L’ultimo, in ordine cronologico, fu il 2-2 in Serie A del gennaio 2012 (Cosmi e Di Carlo sulle rispettive panchine) con gol di Paloschi (doppietta) per i veneti, Esposito e Di Michele per i giallorossi. Per trovare una vittoria salentina dobbiamo risalire al 12 dicembre 2010, sempre in A: 3-2 con gol di Ofere e doppietta di Piatti, Bogliacino e Mandelli per il Chievo (De Canio e Pioli in panchina). L’ultima del Chievo, invece, risale al 21 settembre 2003 in A: Lecce 1 Chievo 2, con gol di Chevanton, Lanna (attuale vice Corini) e Federico Cossato per i Mussi volanti (Delio Rossi e Del Neri in panchina) – dati wlecce.it.

Dirigerà Aureliano di Bologna, quest’anno già arbitro in Cosenza-Lecce 1-1 (espulsioni di Corini e Rossettini dalla panchina al 41′ pt). C’è da ricordare che, in una settimana, si giocherà tre volte: sabato alle 14 Chievo-Lecce, martedì alle 17 Venezia-Lecce, sabato alle 14 Frosinone-Lecce.

Il programma completo della 28esima giornata e le designazioni arbitrali:

ven. ore 19

Cittadella-Pisa: Matteo Gariglio di Pinerolo (Affatato-Moro; Illuzzi)

—

ven. ore 21

Spal-Entella: Riccardo Ros di Pordenone (Pagnotta-Cipressa; Amabile)

—

sab. ore 14

Ascoli-Venezia: Marco Serra di Torino (Sechi-Macaddino; Santoro)

Cremonese-Reggiana: Federico Dionisi de L’Aquila (Zingarelli-Villa; Meraviglia)

Frosinone-Brescia: Ivan Robilotta di Sala Consilina (Robilotta M.-Di Gioia)

Lecce-Chievo: Gianluca Aureliano di Bologna (Margani-Rossi C.; Marinelli)

Pordenone-Pescara: Juan Luca Sacchi di Macerata (Caliari-Lombardo; Maggioni)

Reggina-Monza: Davide Ghersini di Genova (Rossi L.-Tardino; Paterna)

—

sab. ore 16

Salernitana-Cosenza: Manuel Volpi di Arezzo (De Meo-Pagliardini; Massimi)

—

sab. ore 18

LR Vicenza-Empoli: Luca Pairetto di Nichelino (Lombardi-Vono; Abbattista)

–

CLASSIFICA: Empoli 50 – Monza 47 – Salernitana 46 – Venezia 45 – Lecce 43 – Chievo 42 – Cittadella e Spal 41 – Pisa e Frosinone 37 – Vicenza 34 – Pordenone, Brescia e Reggina 33 – Cremonese 29 – Reggiana 28 – Cosenza 26 – Ascoli 23 – Pescara 22 – V. Entella 20.

(foto: ©SalentoSport/Coribello)