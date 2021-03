MOTORI – Parte la stagione 2021 della Casarano Rally Team: quattro equipaggi al Motor Rally Show di Pavia

Prende il via nel weekend la stagione motoristica 2021 per la Casarano Rally Team del presidente Pierpaolo Carra. I ranghi della scuderia casaranese, da quest’anno, contano alcuni nuovi e giovani ingressi e sono state aumentate le quote rosa.

L’esordio avverrà a partire da questo weekend sulle strade del motodromo di Castelletto di Branduzzo (Pavia) in occasione del Motor Rally Show, gara in tipologia rally in circuito, giunta alla quinta edizione.

Saranno quattro gli equipaggi targati Casarano Rally Team. Il primo è quello composto da Fernando Primiceri (decimo due anni fa) in coppia con la figlia esordiente Giulia, 18 anni compiuti a dicembre, su Skoda Fabia R5 Colombi. Su stessa vettura, preparata da Miele Racing, correrà un’altra coppia padre-figlio: Massimo e Jacopo Menegaldo, new entry nel sodalizio casaranese.

A distanza di un anno e mezzo, poi, tornerà a bordo Federico Petracca in coppia col piemontese Adriano Gioelli a bordo di Renalut Clio S1600 Motultech. Il secondo nuovo ingresso è Mattia Menegaldo, diciannovenne e figlio di Massimo, al suo primo vero appuntamento agonistico su Peugeot 208 R2B Miele Racing, in coppia con l’aostando Igor D’Herin.

(foto: Primiceri-Quarta, Pavia ’19)