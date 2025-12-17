ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 14.12.2025
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 14 dicembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE: Danilo Dammacco (dir., fino al 18/03/26 – Coppa Italia); Manuel Visani (3 – Coppa Italia)
BITONTO: Alessandro Cafarella (1); Luigi Dinielli (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT: Enrico Lasalandra (1)
GALATINA:
GALLIPOLI:
N. SPINAZZOLA: Vincenzo Pellicani (dir., fino al 16/02/26); Salvatore Di Domenico (all., fino oal 23/12/25)
NOVOLI: Yari Maccarrone (1); Gianmarco Mancarella (1 – Coppa Italia)
POLIMNIA:
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE: Salvatore D’Alesio (dir., fino al 23/12/25); Vincenzo Bufi (1 – Coppa Italia)
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
Gara Bitonto-Gallipoli (1-1 sul campo): risultato confermato in quanto il Giudice sportivo, evidenziando che la società del Gallipoli non trasmetteva il ricorso nei termini di legge, deliberava il non luogo a procedere nel merito.
Gara S. Massafra-Brilla Campi (1-0 sul campo): risultato sub iudice, preannuncio di ricorso da parte del Brilla Campi.
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI:
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO: Giuseppe Nestola (1)
F. TAVIANO: Santiago Aranda (1)
GINOSA: Michele Delle Foglie (all., 1)
LEVERANO: Gabriele Alemanni (1)
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO:
SAVA: Daniele Fabiano (1)
SQUINZANO: Ugo M. Nobile (1); Christian Quarta (1)
TERRE ACAYA-ROCA: Mattia Rutigliano (1)
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Rocco Natale (1)
V. MATINO: