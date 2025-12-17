VOLLEY – Fefè De Giorgi premia le eccellenze della pallavolo salentina: tutti i riconoscimenti

La pallavolo di casa nostra si è riunita lunedì sera al Best Western Plus Leone di Messapia, a Lecce, per la 17ª Festa della Pallavolo Salentina, evento dedicato a risultati, valori e protagonisti del movimento territoriale. Una serata partecipata ed emozionante, impreziosita dalla presenza del presidente FIPAV Giuseppe Manfredi, del presidente FIPAV Puglia Paolo Indiveri e del CT della Nazionale maschile Fefè De Giorgi.

Ad aprire i lavori il presidente del Comitato Territoriale FIPAV Lecce Pierandrea Piccinni, che ha tracciato un bilancio positivo delle ultime stagioni, sottolineando la crescita della comunità pallavolistica locale e il valore del sostegno istituzionale.

Momento centrale della serata il ricordo di Piera Negro, con l’assegnazione del premio “Piera Negro – Alle radici del grande volley”, dedicato a chi vive la pallavolo come strumento educativo. Ampio spazio anche ai progetti futuri, tra cui le Finali Nazionali Under 15 maschili nel Capo di Leuca.

Indiveri ha ribadito il ruolo della Puglia come polo della pallavolo italiana, invitando a investire sui giovani, mentre Manfredi ha evidenziato la crescita del movimento e l’importanza dei dirigenti. De Giorgi ha rimarcato il valore della comunità e la necessità di strutture adeguate.

Assegnati premi ad atleti, tecnici, dirigenti e società, in una festa che ha unito passato, presente e futuro del volley salentino.

Maria Sofia Negro e Maria Adelaide Babatunde sono state elette migliori atlete salentine del biennio, mentre tra gli uomini sono stati scelti Francesco Pierri e Federico Ciardo. Migliori tecnici: Fabrizio Licchelli e Cristina Laudisa. Il premio speciale “Piera Negro” è stato consegnato a Davide Russo, atleta salentino nato a cresciuto ad Alessano sotto la guida della compianta allenatrice e oggi protagonista in A2. Premio alla carriera per Giuseppe De Simeis come ufficiale di gara. Premio Fairplay alla Bee Volley Lecce. Sono stati assegnati, inoltre, i riconoscimenti alle società che hanno conquistato titoli territoriali e regionali nelle stagioni 2023/24 e 2024/25. Il riepilogo:

10 anni di militanza nel mondo della Pallavolo Salentina

Bee Volley Lecce A.S.D., Casarano Volley S.S.D. A.R.L., A.S.D. De Giorgi Volley, A.S.D. Sport&Friends, U.S.D. Olimpia Galatina.

25 anni di militanza nel mondo della Pallavolo Salentina

A.S.D. Frimarc Sport, Alla Società Volley 2000 San Cassiano.

Per il prezioso ed inesauribile operato nel mondo della Pallavolo Salentina

Fabrizio Gloria, Giovanni Stomeo, Giuseppe Montinaro, Giuseppe Ria, Dolorice Morello, Antonella Fontana, Alessandro Leucci, Piero De Lorentis, Cesare Panico, Lucio Resta, Marta Schipa, Antonio Lazzari.

Per il suo prezioso ed inesauribile operato nel mondo della Pallavolo Salentina e nelle massime serie Nazionali

Giuseppe De Simeis

Premio Piera Negro “Alle radici del grande volley”

Davide Russo

Miglior Atleta Salentino/a Biennio 2023/2025

Maria Adelaide Babatunde, Maria Sofia Negro.

Francesco Pierri, Federico Ciardo.

Miglior Tecnico Salentino Trofeo Fernando Panico Biennio 2023/2025

Fabrizio Licchelli, Cristina Laudisa.