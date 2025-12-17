AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 9ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 9
City Gas Revolution-FC Galatone 0-1
FC Castrignano-Poggiardo 0-3
Salve/Morciano-Aradeo 2-3
Fatac Scorrano-Salento Over Seclì 1-1
Presicce Acquarica-E. Coluccia Cutrofiano 2-4
Galatone Romidò-Pol. Uxentum 5-1
CD Melissano-Alixias 1-1
CLASSIFICA
Poggiardo 24
Fc Galatone 19
Salento Over Seclì 17
C.D. Melissano 17
Alixias 16
Atl. Ascla Tiggiano 15
Fc Castrignano 12
E. Coluccia Cutrofiano 12
Fatac Scorrano 10
Aradeo 9
Galatone Romidò 9
City Gas Revolution 7
Presicce-Acquarica 6
Salve/Morciano 0
Pol. Uxentum 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 10
City Gas Revolution-FC Castrignano 19/12 h 20.30
C.D. Melissano-Atl. Ascla Tiggiano 20/12 h 15
Alixias-Pol. Uxentum 20/12 h 15
Fatac Scorrano-Salve/Morciano 20/12 h 15
Galatone Romidò-Presicce Acquarica 22/12 h 20.30
E. Coluccia Cutrofiano-Poggiardo 22/12 h 20.30
Salento Over Seclì-FC Galatone
Rec. gg 6: Salento Over Seclì-C.d. Melissano 17/12 h 20.30 (dal 1′ st, 0-0)
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
12 RETI: Strambaci D.A. (Poggiardo);
10 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
8 RETI: Filoni G. (CD Melissano);
7 RETI: Montefusco M. (Poggiardo), Scarascia P. (CG Revolution);
(…)