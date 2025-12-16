LECCE – Petardi&fumogeni, puntuale la multa dal Giudice sportivo: gli squalificati del 15° turno

Dal Giudice sportivo, altra ammenda per l’US Lecce a causa dei numerosi petardi e fumogeni lanciati nel recinto di gioco da parte di propri sostenitori, durante Lecce-Pisa. Il club salentino dovrà pagare settemila euro che si aggiungono agli altri 40mila già comminati da inizio stagione.

Ricordiamo che il totale delle multe subite lo scorso anno è di 120.000 euro; nel 2023/24, di 131.500 euro; nel 2022/23, di 70.000 euro. Il totale è presto fatto.

Altre sanzioni: 12.000 euro al Genoa, 5.000 all’Udinese; 4.000 al Bologna; 2.000 a Fiorentina, Verona e Napoli.

Tra i calciatori squalificati c’è Kialonda Gaspar, la cui protesta tattica con susseguente ammonizione ha fatto scattare la squalifica per una giornata che, comunque, avrebbe saltato perché impegnato di Coppa d’Africa. Squalifica per due giornate e ammenda di diecimila euro per Toma Basic (Lazio); di una giornata per Torbjorn Heggem (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Rafik Belghali (Verona), Martin Frese (Verona), Teun Koopmeiners (Juventus), Martin Payero (Cremonese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo).

Tra gli allenatori, non saranno in panchina nella prossima giornata sia Paolo Zanetti (Verona), che Cesc Fabregas (Como).