SERIE D/H – Il Giudice sportivo, gare del 14.12.2025
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la 16esima giornata.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
AFRAGOLESE:
BARLETTA:
C.D. FASANO: Nicola Pinto (1)
FERRANDINA:
F. ANDRIA:
F. PUTEOLANA (NOLA):
FRANCAVILLA IN S.: Ammenda di 2000 euro; Francesco Olivieri (dir., fino al 16/02/26); Pasquale Natale (all., 4)
GRAVINA:
HERACLEA:
MANFREDONIA:
MARTINA: Roberto De Angelis (1); Shavy Resouf (1)
NARDÒ: Bright Addae (1)
PAGANESE:
POMPEI: William Padilla (3)
P. REAL NORMANNA:
SARNESE:
T. ACERRANA:
VIRTUS FRANCAVILLA: