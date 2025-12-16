Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

foto: M. Berisha
ph: Coribello/SalentoSport

LECCE – Infortunio Berisha: non ci sono buone notizie dalla risonanza magnetica

Brutte notizie giungono dallo studio radiologico “Quarta Colosso”, dove Medon Berisha ha svolto gli esami strumentali per approfondire la natura dell’infortunio muscolare che l’ha costretto a uscire in barella e in lacrime dopo soli dieci minuti di Lecce-Pisa.

La società comunica che la risonanza magnetica ha evidenziato una “lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra”. La stessa gamba e lo stesso muscolo infortunato a settembre 2024, dopo che Luca Gotti lo lanciò titolare in Torino-Lecce. L’albanese tornò a disposizione dopo tre mesi per poi saltare un altro mese per un altro problema muscolare di natura differente. Si presume che, anche in questa situazione, i tempi di recupero siano abbastanza vicini ai due mesi più il tempo necessario per ritrovare la condizione fisica.

