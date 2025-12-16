BASKET C/m – A9 Nardò, prosegue il percorso netto: espugnato anche il parquet di Francavilla

La Pallacanestro A9 Nardò continua il suo percorso netto e conquista anche il parquet di Francavilla, imponendosi 60-83 e restando prima in classifica a punteggio pieno, con 10 vittorie su 10 partite giocate. Una gara indirizzata con lucidità e forza, costruita passo dopo passo.

L’avvio resta in equilibrio, con Francavilla che prova a reggere l’urto nei primi minuti. Nardò però cresce col passare delle azioni, alza l’intensità difensiva e trova continuità offensiva, chiudendo avanti all’intervallo. È nel terzo quarto che i bianconeri cambiano marcia: ritmo alto, controllo del pitturato e qualità nelle scelte scavano il solco decisivo, spegnendo ogni tentativo di rientro dei padroni di casa.

L’ultimo periodo diventa gestione pura, con Nardò che amministra il vantaggio senza concedere spiragli. Una vittoria che conferma solidità, identità e profondità del gruppo.

Ora lo sguardo va all’ultimo impegno dell’anno: domenica 21 dicembre al Pala Andrea Pasca arriva la Virtus Mesagne, terza in classifica, per una sfida dal peso specifico elevato.

IL TABELLINO

BASKET FRANCAVILLA-A9 NARDÒ 60-83

(15-17, 35-40, 45-55)

BASKET FRANCAVILLA: Ghiggi 15, Madaro 10, Lisini 9, Shvets 8, Digiacomo 7, Urso 4, Eletto 3, Marinosci 2, Bianco 2, Ruggiero 0, Caricati 0, Galetta 0. All. Caforio.

A9 NARDÒ: Kebe 24, Baldasso 20, Barel 15, Facciolà 8, Stonkus 5, Zustovich 5, Gigli 4, Fortezza 2, Gramazio 0, Tinto ne, Poletti ne. All. Battistini.

(Ufficio Stampa Pallacanestro A9 Nardò)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 11): Molfetta-Assi Brindisi 64-67, LSB Lecce-Monopoli 79-52, NV Mesagne-Cus Foggia 79-54, Francavilla-Nardò 60-83, Corato-Ceglie 78-71, Barletta-MS Mesagne 91-82.

CLASSIFICA: Nardò 20 – LSB Lecce 18 – NV Mesagne 16 – Assi Brindisi, Molfetta 12 – Monteroni, COrato, Ceglie 10 – Monopoli 8 – Francavilla, Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 2.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Assi Brindisi-Francavilla, MS Mesagne-Corato, Ceglie-Monteroni, Monopoli-Barletta, Nardò-NV Mesagne, Cus Foggia-LSB Lecce.