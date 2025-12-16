BASKET C/m – Anche Monopoli non ferma LSB Lecce: è la nona vittoria su dieci

E sono 9. Non si ferma più la striscia positiva della Cce Lsb Lecce. Gli uomini di coach Daniele Michelutti hanno dato una dura lezione a Monopoli imponendosi col punteggio di 79-52 sul parquet del Pala San Giuseppe da Copertino, in occasione della gara valevole per l’undicesima giornata del campionato maschile interregionale di serie C. I biancazzurri hanno concesso poco più di 50 punti ai viaggianti lasciando la casella zero alla voce “doppia cifra” sul tabellino degli ospiti. Una difesa di ferro che gara dopo gara si sta dimostrato il vero fattore delle vittorie in sequenza ottenute da Mocavero e compagni.

Ma anche in fase realizzativa i salentini continuano a macinare punti grazie all’ottima ciricolazione di palla e a tiri ben costruiti. Contro Monopoli si sono distinti Guido e Zalalis, autori di 19 punti a testa, ma anche capitan Mocavero e Tyrtyshnik hanno chiuso la gara in doppia cifra con un Cantagalli da 9 punti a referto. I locali sono partiti col vento in poppa spedendo a -8 gli avversari alla fine del primo quarto. Nel secondo periodo Monopoli ha saputo reagire accorciando il gap sul tabellone luminoso sino al -5, che ha rimandato le due squadre negli spogliatoi per la pausa prolungata. Ma se nel primo tempo c’era ancora partita, nella ripresa non c’è stata storia. I padroni di casa hanno innestato le marce alte vincendo per distacco il terzo e il quarto periodo con uno scarto complessivo di 22 punti, che non ha lasciato spazio ai sogni di rimonta di Monopoli. Negli scampoli finali della partita è stato dato spazio anche agli under De Giovanni e Busetta, che sono riusciti ad entrare nelle azioni degli ultimi punti di marca biancazzurra.

Con l’ennesima vittoria entusiasmante, la squadra del presidente Sandro Laudisa è salita a quota 18 in classifica continuando a mettere pressione alla battistrada Nardò. Nel prossimo turno, la Cce Lsb Lecce affronterà Foggia domenica prossima in trasferta con l’obiettivo di centrare la decima vittoria consecutiva della regular season.

IL TABELLINO

CCE LSB LECCE-AP MONOPOLI 79-52

(19-11, 34-29, 57-42)

CCE LSB LECCE: Cantagalli 9, Guido 19, Tyrtyshnik 10, De Giovanni, Pallara 5, Busetta, Mocavero 10, F. Laudisa, Vidakovic 2, Fracasso 5, Zalalis 19. All. Michelutti.

AP MONOPOLI: Martinelli, Prete 8, Sbaragli 6, Bruni 1, John 7, Lamanna, Preite 5, Romano 9, Lazzari, Arancibia Nery 7, Ravelli 9, Ruggiero. All. Romano.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 11): Molfetta-Assi Brindisi 64-67, LSB Lecce-Monopoli 79-52, NV Mesagne-Cus Foggia 79-54, Francavilla-Nardò 60-83, Corato-Ceglie 78-71, Barletta-MS Mesagne 91-82.

CLASSIFICA: Nardò 20 – LSB Lecce 18 – NV Mesagne 16 – Assi Brindisi, Molfetta 12 – Monteroni, COrato, Ceglie 10 – Monopoli 8 – Francavilla, Cus Foggia 6 – Barletta, MS Mesagne 2.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Assi Brindisi-Francavilla, MS Mesagne-Corato, Ceglie-Monteroni, Monopoli-Barletta, Nardò-NV Mesagne, Cus Foggia-LSB Lecce.