VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 14.12.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE A

RISULTATI (giornata 13): Melendugno-Marsala 3-1, Casalmaggiore-Club Italia 3-1, Trentino-Concorezzo 3-1, Messina-Roma 1-3. Riposa Costa Volpino.

CLASSIFICA: Costa Volpino 30 – Trentino, Melendugno 27 – Roma 24 – Messina 16 – Marsala 11 – Concorezzo 10 – Club Italia 8 – Casalmaggiore 6.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Roma-Melendugno, Concorezzo-Club Italia, Costa Volpino-Messina, Marsala-Casalmaggiore. Riposa Trentino.

—

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 13): Offanengo-Busto Arsizio 3-2, Altino-Modena 3-1, Imola-Talmassons 0-3, Fasano-Padova 3-2, Altamura-Valsabbina 2-3.

CLASSIFICA: Talmassons 35 – Valsabbina, Altafratte 28 – Busto Arsizio 22 – Altino 19 – Imola 16 – Fasano 15 – Altamura 14 – Offanengo 13 – Modena 5.

PROSSIMO TURNO (10-11/12): Talmassons-Offanengo, Modena-Fasano, Altafratte-Altamura, Busto Arsizio-Imola, Valsabbina-Altino.

—

VOLLEY A2/m

RISULTATI (giornata 10): Pordenone-Brescia 3-0, Ravenna-Catania 3-0, Aversa-Macerata 3-0, Fano-Sorrento 0-3, Portoviro-Taranto 3-0, Cantù-Pineto 1-3, Lagonegro-Siena 3-1.

CLASSIFICA: Ravenna 24 – Pordenone 22 – Aversa 19 – Brescia 18 – Pineto 17 – Catania 14 – Siena 13 – Sorrento 12 – Lagonegro, Fano 11 – Macerata 10 – Taranto 9 – Portoviro 6 – Cantù 3.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Pordenone-Ravenna, Brescia-Cantù, Siena-Portoviro, Catania-Aversa, Pineto-Taranto, Macerata-Fano, Sorrento-Lagonegro.

—

VOLLEY A3/m GIRONE B

RISULTATI (giornata 8): Reggio Calabria-Gioia del Colle 3-2, Modica-Terni 3-0, Sabaudia-Aurispa Lecce 3-1, Castellana Grotte-Napoli 3-1, Galatone-Campobasso 2-3.

CLASSIFICA: Castellana Grotte 23 – Reggio Calabria 19 – Sabaudia 15 – Aurispa Lecce 14 – Campobasso 13 – Modica 10 – Gioia del Colle 9 – Galatone 7 – Terni, Napoli 5.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Gioia del Colle-Castellana Grotte, Aurispa Lecce-Reggio Calabria, Napoli-Modica, Campobasso-Sabaudia, Terni-Galatone.

(US Aurispa DFV Lecce, Davide Ruberto) – Trasferta amara per Aurispa Dfv, fermata sul 3-1 da Sabaudia. Il sestetto iniziale di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Zornetta, Orto e Mazzone, il palleggiatore Bernardis, i centrali Grottoli e Mellano, e il libero Donati.

L’inizio di gara è appannaggio dei servizi di Soncini prima e Zornetta poi, con il punteggio che rimane in equilibrio (4-4). Sabaudia si porta sul +3 ma Aurispa Dfv pareggia grazie a un ottimo turno di battuta di Orto (autore anche di un ace) e agli attacchi di Mazzone e Zornetta (9-9). Bernardis mette palla a terra con un tocco di seconda, poi arriva il pallonetto di Mazzone e il primo break di Aurispa Dfv, firmato dal muro Mellano-Orto, che regala un piccolo margine di vantaggio ai salentini (14-16). È ancora Mazzone a trovare il punto, stavolta in lungolinea, ma a Sabaudia riesce la rimonta, grazie ad uno strepitoso turno di battuta di Serangeli (entrato proprio per il servizio), costringendo coach Beltrame al timeout (19-18). Sabaudia non si ferma più e, a parte due punti di Zornetta che rendono meno ampio il passivo, il set viene vinto senza patemi dai padroni di casa (25-22).

Nel secondo set Sabaudia parte forte e va sul+3, ma Aurispa Dfv riesce subito nella rimonta grazie agli attacchi di Zornetta e Mazzone e al muro di Mellano; da menzionare i due grandi interventi difensivi di Donati e l’ottimo lavoro in regia di Bernardis (6-7). Dopo l’ace di Zornetta, seguono una diagonale di Mazzone e l’ace fortunoso di Grottoli che, con un pallone destinato in out, colpisce un giocatore di Sabaudia (8-10). Bernardis si affida ai centrali e Mellano e Grottoli ripagano la fiducia con due begli attacchi, poi ci pensa Zornetta ad alzare il muro e ad aumentare il vantaggio. Qualche errore di troppo riporta nuovamente la situazione in parità, ma il muro di Orto prima e l’attacco di Mazzone poi spinge sul +2 i salentini (17-19). L’ace di Orto convince coach Beltrame a chiamare timeout, ma lo schiacciatore non fa una piega e si ripete con un secondo ace di fila (17-21). Il break dei laziali porta coach Ambrosio al timoeut (19-21), poi arrivano i punti di Mazzone e Zornetta, quindi il mani out di Grottoli e il primo tempo dello stesso centrale che chiude il set in favore di Aurispa Dfv (22-25).

Aurispa Dfv comincia bene nel terzo set con un mini break, in cui si segnala un grande attacco di Zornetta, dopo la ricezione precisa di Donati e l’alzata altrettanto puntuale di Bernardis (5-3). Grottoli è autore di un bel primo tempo e, sul +4 per i salentini, arriva il timeout di coach Beltrame (5-9). Sabaudia si rifà sotto e, dopo due punti di Mazzone, passa addirittura in vantaggio rendendo invalicabile il suo muro (13-12). Onwelo e compagni spingono sull’acceleratore e sul +3 costringono coach Ambrosio a chiedere timeout (16-13). Il servizio di Pilotto mette in crisi la ricezione di Aurispa Dfv e coach Ambrosio sostituisce Orto con Cavasin. L’andamento del set non cambia e l’allenatore dei salentini chiede a stretto giro il secondo tempo tecnico (19-15). Zornetta, poi Panciocco, quindi Grottoli all’incrocio delle righe e la pipe di Zornetta, ma il tentativo di rimonta viene sistematicamente respinto, mandando avanti il set punto a punto sino all’attacco decisivo di Pilotto (25-22).

Sabaudia spinge subito nel quarto set e guadagna un +3 che non nasconde l’ambizione di chiudere anzitempo il match evitando il tiebreak (4-1). Aurispa Dfv si avvicina sino al -1, ma i tentativi di rimonta vengono bloccati (6-9). Edoardo Murabito, entrato in campo per sostituire Mellano, trova l’ace, Mazzone la pipe e Zornetta il punto del pari (11-11). Le due squadre rispondono colpo su colpo: al pallonetto di Cavasin segue l’ace dello stesso opposto e il punteggio rimane ancora in equilibrio (14-14). A questo punto il match cambia volto, con il servizio di Panciocco che manda in tilt tutti i ricettori di Aurispa Dfv, spingendo la quadra laziale sul +6 (20-14). Neanche il doppio timeout nel giro di pochi minuti di coach Ambrosio riesce a dare una scossa e la partita scivola senza ulteriori sussulti sino alla fine (25-16).

IL TABELLINO

SABAUDIA-AURISPA LECCE 3-1

(25-22; 22-25; 25-22; 25-16)

SABAUDIA: Fattorini, Stufano 4, Mariani 5, Panciocco 18, Pilotto 9, Nasari, Onwuelo 16, Soncini 12, Rondoni (lib.), Serangeli, De Vito. All. Beltrame.

AURISPA LECCE: Tiziano Mazzone 18, Federico Tommasi, Francesco Bernardis 1, Aidan Kit Russo, Francesco Donati, Filippo Marsella, Lorenzo Grottoli 11, Alberto Cavasin 3, Edoardo Murabito 1, Simone Orto 7, Luciano Zornetta 24, Daniele Mellano 4, Riccardo Quarta. All. Giuseppe Ambrosio.

ARBITRI: Candeloro, Fontini.

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 10): Molfetta-Uni Bari 3-0, D&F Caffè-Casarano 3-2, Valdiano-Praia 3-0, SG Terzigno-Bisignano 3-0, San Vito Mesagne-Leverano 3-0, Casoria-Pag Taviano 2-3, Termoli-Marcianise 0-3.

CLASSIFICA: Pag Taviano 29 – Molfetta 27 – Valdiano 22 – D&F Caffè, San Vito Mesagne 19 – Uni Bari 18 – Casoria, Casarano 15 – SG Terzigno, Marcianise 12 – Leverano 10 – Termoli 8 – Praia 3 – Bisignano 1.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Marcianise-Molfetta, Praia-D&F Caffè, Bisignano-Valdiano, Uni Bari-SG Terzigno, Leverano-Termoli, Casarano-Casoria, Pag Taviano-San Vito Mesagne.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 10): Monopoli-Monteroni 3-1, Napoli-Arabona 1-3, Nardò-Pescara 3-0, Faam Matese-Bari 3.2, Salerno-Cerignola 3-2, Isernia-Fiamma Torrese 3-0, Capurso-Volare BN 3-1.

CLASSIFICA: Nardò 27 – Isernia, Arabona 24 – Capurso 21 – Monteroni, Salerno 19 – Cerignola 17 – Monopoli 15 – Faam Matese 14 – Bari 10 – Napoli 7 – Volare BN 6 – Fiamma Torrese 4 – Pescara 3.

PROSSIMO TURNO (20/12): Volare BN-Monopoli, Pescara-Napoli, Bari-Nardò, Monteroni-Faam Matese, Cerignola-Capurso, Arabona-Isernia, Fiamma Torrese-Salerno.

(US Volley Nardò, Giuseppe Spenga) – La sbornia emozionale post derby rischiava di lasciare strascichi pericolosi: quel senso di appagamento per aver esaltato il pubblico di casa poteva rivelarsi un pericolo per il prosieguo di un campionato che, di lì a breve, avrebbe proposto qualche partita sulla carta più abbordabile. Invece, non soltanto il gruppo allenato da Cristina Laudisa continua ad inanellare vittorie, ma le impreziosisce con prestazioni di qualità che spingono a sognare in grande. La Dream Volley supera Pescara con un rotondo 3-0, puntella il primo posto in classifica in attesa del prossimo confronto, l’ultimo di questo esaltante 2025, sabato, in casa di un buon Bari, capace di rosicchiare un punto sul difficile campo di Matese.

LA PARTITA – Col calcio alle ore 16 e il basket in contemporanea nella vicina Cisternino, chi affolla il Pala Andrea Pasca questo pomeriggio lo fa perché ama alla follia questo sport e questo gruppo. E infatti, a dispetto di qualche sediolino vacante, la qualità del pubblico presente al palazzetto fa sentire il suo calore e spinge le granata capitanate da Martina Gorgoni ad una bella prestazione. Da registrare gli ingressi in campo di Giorgia Prato, Iside Sanna, Erica Caramuscio e Carolina Gloria, ragazze fantastiche che stanno dimostrando di essere il valore aggiunto di un gruppo capace di essere squadra vera nella sua interezza. Non finiremo mai di ringraziarle per il loro spirito di sacrificio e la professionalità. Menzione a parte per due giovanissime: Carlotta Prete, in prima squadra, oggi all’esordio in campionato, autrice di un paio di recuperi belli tosti; e Carola Rosafio, proveniente dal settore giovanile, anche lei oggi in campo per il suo debutto assoluto in serie B2. “Oggi un risultato netto che lascia poche parole contro un Pescara senza due pedine importanti” – ci racconta Antonio Previdero, scoutman della Dream, raggiunto dai nostri microfoni a fine gara- “Dal canto nostro abbiamo visto un’ottima prestazione delle ragazze nel loro complesso. Ci confermiamo una squadra forte a muro (con ben 13 muri punto) e insidiosa al servizio. Da segnare la prestazione di Giorgia Tamborino, con 5 ace a referto. Ma quest’oggi i fondamentali vincenti, a parer mio, sono stati soprattutto l’attacco, dove abbiamo distribuito bene il gioco su tutti i nove metri e siamo riusciti a mettere a terra quasi un pallone su due: un’efficienza ottima per le ragazze che chiudono tutte oltre il 40%; e la difesa, dove abbiamo visto cadere pochi palloni. Non abbiamo avuto momenti di calo. Abbiamo sempre mantenuto alta la concentrazione e portato avanti i break conquistati senza di fatto mai perderli. Il che è un dato molto importante per noi, sintomo di una squadra attenta e serena”.

Un tabellino abbastanza netto, che ci racconta di una partita quasi mai in bilico: 25-17, 25-16 e 25-14 i tre parziali. Vittoria netta per le granata, che con 27 punti consolidano la vetta della classifica del Girone I, a tre lunghezze dalle due più prossime inseguitrici, Isernia e Arabona, e a 6 da Capurso, quarta forza del campionato. Più dietro, distanziate di 8 lunghezze, troviamo Monteroni e Salerno. Al 10° posto, a ridosso del quartetto caldo, il Bari, prossimo avversario delle granata.

L’INTERVISTA – Clima molto rilassato quello che si respira nel dopo gara. Come, d’altronde, è giusto che sia subito dopo aver scaricato l’adrenalina accumulata in seguito ad una settimana di intensa preparazione e un’ora e mezza di partita vissuta in panchina. Raggiungiamo infatti Alessio Giaffreda, braccio destro a bordo campo della head coach Cristina Laudisa, che ci ricorda di questa “golosa consuetudine” di addolcire, diciamo così, l’esordio in campo di qualche nuova giocatrice: “La nota più positiva di oggi” – ci spiega infatti il coach – “E’ la quantità di cibo (“paste”, nella fattispecie, dolci o salate, ndr) che ci aspetta nella settimana a venire, visto che nella vasta rotazione di atlete di oggi ci siamo goduti l’esordio assoluto delle giovanissime Carlotta Prete (2007) e Carola Rosafio (2010)! Sorrisi a parte, come ci siamo detti in queste settimane nessun risultato è mai scontato, e onore al Pescara che in una situazione difficile ha macinato chilometri per onorare con dignità l’impegno del campionato. Una partita in cui serviva l’approccio giusto, a dispetto del risultato. All’inizio potevamo correre il rischio di sederci sugli allori ma dopo le primissime fasi la qualità delle nostre è venuta fuori. E la musica non è cambiata quando ha messo piede in campo chi finora ha avuto meno minutaggio: il loro contributo è fondamentale dal giorno zero e lo sarà sempre di più, in previsione di una stagione lunga in cui serviranno pazienza, perseveranza e tanti nervi, in un contesto in cui al momento siamo di fatto la squadra da battere e le pressioni e le auto esigenze si fanno sentire sempre. Tutta la nostra rosa manifesta ogni settimana la voglia di tenere premuto il piede sull’acceleratore ed essere protagonista. E oggi lo ha dimostrato, ancora una volta, con il comportamento in campo. Non siamo ancora in vacanza: sabato ci aspetta Bari, una squadra spinosa e un ambiente non facile, che abbiamo già avuto modo di conoscere in occasione dei play off per la B due anni fa. Non è ancora tempo dì comfort zone”.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 10): CDM Astra Volley-Surbo 3-0, MSP Galatina-Oria 0-3, NV Torre-FV Taviano 3-1, Melendugno Calimera-Aurora Brindisi 0-3, Trepuzzi-Lecce 3-0, San Cassiano-CDM Cutrofiano 3-2.

CLASSIFICA: Oria 26 – San Cassiano 25 – CDM Cutrofiano, Trepuzzi 22 – Aurora Brindisi 19 – NV Torre 17 – CDM Astra Volley 15 – Lecce 10 – Surbo 9 – F. Taviano 7 – MSP Galatina 5 – Melendugno Calimera 3 – Monopoli 0.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): CDM Astra Volley-NV Torre, Oria-Surbo, CDM Cutrofiano-MSP Galatina, Aurora Brindisi-Monopoli, Lecce-San Cassiano, F. Taviano-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 10): V. Tricase-Frascolla 3-0, Lecce-Grottaglie 1-3, SB Galatina-Parabita 3-1, San Pancrazio-Vibrotek 0-3, Mottola-PSA Matera 2-3.

CLASSIFICA: V. Tricase, Vibrotek 23 – Lecce 19 – Fasano 18 – SB Galatina 17 – PSA Matera 15 – San Pancrazio, Grottaglie 11 – Parabita 8 – Mottola 5 – Frascolla 0.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Fasano-V. Tricase, Frascolla-Lecce, PSA Matera-San Pancrazio, Vibrotek-SB Galatina, Parabita-Mottola.

—

VOLLEY D/f girone B

RISULTATI (giornata 10): Ostuni-Uisp Putignano 0-3, Noci-Massafra 3-2, PSA Matera-Talsano 3-0, Santeramo-SS Annunziata 3-0, Mesagne-Spike Volley 3-1, Matera-Sant’Elia 1-3.

CLASSIFICA: Uisp Putigna o, Appia Mesagne 26 – Sant’Elia 23 – Noci 22 – PSA Matera 21 – Massafra 17 – Volley Matera 14 – Santeramo, SS Annunziata 12 – Talsano 4 – Spike Volley 3 – Ostuni 0.

PROSSIMO TURNO (19-21/12): Uisp Putignano-Noci, Massafra-PSA Matera, Talsano-Ostuni, Sant’Elia-Appia Mesagne, Spike Volley-Santeramo, SS Annunziata-Volley Matera.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 10): Sport & Friends-RV Ugento 0-3, Vera Monteroni-CDM Cutrofiano 1-3, Bee Lecce-Aradeo 3-0, Spongano-Parabita 3-0, Melendugno Calimera-Copertino 0-3.

CLASSIFICA: CDM Cutrofiano 25 – Copertino 23 – Spongano 21 – Bee Lecce 20 – RV Ugento 17 – Vera Monteroni 15 – Aradeo 12 – Sport & Friends 10 – V. Tricase, Melendugno Calimera 3 – Parabita 1.

PROSSIMO TURNO (19-21/12): RV Ugento-Vera Monteroni, CDM Cutrofiano-Bee Lecce, Aradeo-Sport & Friends, Spongano-Copertino, V. Tricase-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 10): Avetrana-Falchi Ugento 0-3, STV Tricase-SBV Galatina 0-3, Tiger Squinzano-Ruffano 3-0, Castellana-Vis Squinzano 3-1, Massafra-Materdomini 3-0.

CLASSIFICA: Massafra 22 – Falchi Ugento, SBV Galatina 20 – Castellana 17 – GS Ugento 16 – Tiger Squinzano 14 – San Vito 13 – Vis Squinzano 10 – Ruffano 8 – Avetrana, Materdomini 5 – STV Tricase 3.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Falchi Ugento-Tiger Squinzano, Olimpia SBV Galatina-Avetrana, Materdomini-STV Tricase, Vis Squinzano-GS Ugento, Ruffano-Castellana.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone A

RISULTATI (giornata 4): DV Nardò-Assi Brindisi 2-3, Valecaracuta Lecce-Melendugno Calimera 3-0, Wesport-Monteroni 0-3, GVP Corvino-Vis Squinzano 0-3, Lecce-Trepuzzi 0-3.

CLASSIFICA: Vis Squinzano, Monteroni 12 – Brindisi, Trepuzzi 10 – GVP Corvino 7 – DV Nardò 4 – Valecaracuta Lecce 3 – Wesport 2 – Melendugno Calimera, Lecce 0.

PROSSIMO TURNO (18-21/12): DV Nardò-Valecaracita Lecce, Melendugno Calimera-Wesport, Monteroni-Lecce, Trepuzzi-GVP Corvino, Brindisi-Vis Squinzano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “Memoria L. Laudisa” girone B

RISULTATI (giornata 6): CDM Cutrofiano-AR Maglie 3-0, VV Vita-Alliste 0-3, Supersano-CDM Astra Volley 3-0, Flyarmida-V. Tricase 3-2, MB Ruffano-San Cassiano 3-2.

CLASSIFICA: Alliste 17 – San Cassiano 12 – Supersano 11 – CDM Cutrofiano, Victor Volley 10 – Ruffano 8 – Otranto 7 – CDM Astra Volley 5 – V. Tricase 4 – Flyarmida, AR Maglie 3

PROSSIMO TURNO (20-21/12): AR Maglie-Victor Volley, Alliste-Supersano, Otranto-Flyarmida, V. Tricase-Ruffano, CDM Cutrofiano-San Cassiano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 4): EV Veglie-LNV Maglie 3-0, Nardò-PVK 3-1, GVP Corvino-Specchia 3-1, Meraki-Lecce 0-3.

CLASSIFICA: EV Veglie 9 – Lecce, GVP Corvino, Nardò 8 – Meraki 7 – Specchia, NV Maglie 4 – Brundisium, PVK 0.

PROSSIMO TURNO (20-21/12): Specchia-Brundisium, PVK-GVP Corvino, Lecce-Nardò, NV Maglie-Meraki.

—

N.B.: Per favorire l’eventuale e tempestiva pubblicazione, si prega di inviare i comunicati stampa entro il lunedì alle ore 14 alla mail redazione@salentosport.net