CASARANO – A Crotone va tutto storto: Murano e Zunno firmano la vittoria calabrese

Seconda battuta d’arresto consecutiva lontano dalle mura amiche per il Casarano, che allo stadio “Ezio Scida” cede il passo a un Crotone più concreto e abile nel capitalizzare le occasioni prodotte. L’incontro si indirizza già nel primo tempo, grazie alle reti di Murano e Zunno, mentre nella ripresa i rossoazzurri provano a reagire senza riuscire a riaprire il match.

La formazione di mister Di Bari disputa una buona prima frazione, costruendo diverse opportunità da gol con Perez e Cajazzo, ma viene punita prima dalla stoccata di Murano e poi dal raddoppio di Zunno, arrivato in contropiede all’ultimo istante di recupero. Da segnalare, nel secondo tempo, il serio infortunio occorso a Pinto, costretto a lasciare il campo in barella dopo un’ora di gioco.

L’avvio è vivace. La prima conclusione è dei padroni di casa con Cocetta, che di testa impegna Bacchin. Poco dopo Murano va vicino al gol in girata, ma il portiere rossoazzurro si fa trovare pronto. La risposta del Casarano è immediata: Chiricò lancia Perez che, solo davanti a Merelli, si vede negare la rete da un grande intervento dell’estremo difensore calabrese. Gli ospiti crescono e al 21’ sfiorano il vantaggio con Cajazzo, il cui tiro-cross si stampa sulla traversa; sulla ribattuta Chiricò e Perez non riescono a trovare lo spiraglio giusto. Nel momento migliore del Casarano, però, il Crotone passa in vantaggio: Gomez crossa dalla sinistra, Zunno manca l’intervento ma Murano è lesto a insaccare. Nel finale di tempo proteste dei calabresi per due episodi dubbi in area, ma l’arbitro lascia correre. In pieno recupero arriva il raddoppio: ripartenza fulminea, assist di Murano e conclusione vincente di Zunno.

Nella ripresa il Casarano prova a riaprire la gara. Pinto segna ma il gol viene annullato per fuorigioco, mentre Cajazzo sfiora la rete con un tiro dal limite. Il Crotone risponde in contropiede con Vinicius. Al quarto d’ora l’infortunio di Pinto complica ulteriormente i piani degli ospiti. Nonostante il forcing finale e l’ingresso di Ferrara, i rossoazzurri non riescono a superare la difesa calabrese. Le ultime speranze si spengono su una punizione di Chiricò respinta dalla barriera. Il Casarano raccoglie un solo punto nelle ultime tre gare, rimane fermo a 25 e domenica prossima, per l’ultima di andata, se la vedrà al “Capozza” con l’Altamura. Fischio d’inizio alle 20.30.

IL TABELLINO

Crotone, stadio “Ezio Scida”

lunedì 15.12.2025, ore 20.30

Serie C/C 2025/26, giornata 18

CROTONE-CASARANO 2-0

RETI: 27′ pt Murano, 51′ pt Zunno

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Cocetta, Berra (12′ st Cargnelutti), Di Pasquale, Guerra; Vinicius (1′ st Calvano), Sandri; Zunno, Maggio (27′ st Gallo), Gomez (27′ st Piovanello); Murano (41′ st Perlingieri). All. Longo.

CASARANO (3-4-2-1): Bacchin; Guastamacchia, Gega, Gyamfi (37′ st Millico); Logoluso, Lulic (22′ st Ferrara), Maiello, Pinto (15′ st Di Dio); Cajazzo (37′ st Barone), Chiricò; Perez (22′ st Zanaboni). All. Di Bari.

ARBITRO: Ramondini di Palermo.

