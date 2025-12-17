RUGBY – Gorima Trepuzzi, vittoria con rimonta sul filo di lana a Rende

Vittoria di misura per il Gorima Trepuzzi Rugby nella difficile trasferta di Rende, quarta giornata di andata del campionato di Serie C. I salentini riescono a imporsi di misura sui calabresi, in un incontro dai due volti e combattuto fino al fischio finale.

I padroni di casa partono bene e realizzano una meta, poi trasformata, portandosi in vantaggio per 7-0. Il Gorima Trepuzzi reagisce e Olibardi trova la meta del momentaneo 7-5. Il Rende riprende subito in mano la partita, obbliga la difesa salentina al lavoro straordinario e a una serie di falli. I calabresi trasformano tre calci di punizione e chiudono il primo tempo sul 16-5.

La ripresa vede un Trepuzzi arrembante e deciso a invertire il corso della partita. Al 7’ gli ospiti realizzano la seconda meta di giornata con Kone, Matarrese trasforma per il parziale 16-12. Nonostante una lunga inferiorità numerica per due cartellini gialli i giallorossi continuano ad attaccare e al 35’ trovano la meta del sorpasso con Volpe, al rientro dopo un lungo infortunio. Il Rende tenta nel finale di riportarsi in vantaggio ma al fischio finale sono i salentini a festeggiare la vittoria per 17-16 e i relativi quattro punti in classifica. Per i salentini si tratta della seconda vittoria stagionale. Prossima tappa l’11 gennaio in trasferta contro i Draghi Bat.