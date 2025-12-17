LECCE – Ripresa a Martignano, per Di Francesco ci sono diversi giorni per studiare nuove soluzioni tattiche

Dopo la bella vittoria col Pisa e i quattro giorni di riposo assoluto, stamani il Lecce è tornato ad allenarsi presso il centro sportivo di Martignano.

Mister Eusebio Di Francesco ha allenato un gruppo privo dei nazionali in procinto di giocare la Coppa d’Africa (Coulibaly, Banda, Gaspar); hanno svolto lavoro differenziato Jean e Fruchtl, assente dalla panchina da due partite.

In questi lungo arco di tempo prima della prossima partita contro il Como, in programma il 27 dicembre, l’allenatore giallorosso dovrà studiare nuove soluzioni a partire dal centrale difensivo da affiancare a Tiago Gabriel. Potrebbe arrivare il turno di Jamil Siebert che ha una sola presenza, a Bergamo, giudicata negativa dal suo allenatore che non lo ha più utilizzato nelle successive partite. Tutto da scoprire invece Matias Perez che non ha impressionato nel pre-campionato, poi ha subito un infortunio nel Mondiale Under 20 col Cile e non ha ancora esordito in Serie A.

A centrocampo il vuoto lasciato da Coulibaly dovrebbe essere colmato da Kaba con lo spostamento di Maleh nel ruolo di Berisha. L’alternativa a Maleh può essere rappresentata da Pierotti con Sottil esterno d’attacco a sinistra e N’Dri o Morente esterno d’attacco a destra. Anche lo spagnolo è potenzialmente utilizzabile come trequartista centrale. C’è anche la carta Sala: lo spagnolo ha raccolto sinora solo quattro presenze, due da titolare a Bergamo e in casa col Cagliari. In avanti, poi, ci sarà il solito ballottaggio tra Stulic, che finalmente si è sbloccato, e Camarda.