VOLLEY A2/f – Melendugno spietato contro Brescia, in tasca la semifinale di Coppa Italia
La Volley Melendugno stupisce anche in Coppa Italia. Ieri, nel primo turno della manifestazione, le ragazze di coach Giunta hanno battuto in trasferta la corazzata Brescia in quattro set, approdando in semifinale dove se la vedranno contro Costa Volpino il 7 gennaio.
Dopo aver vinto i primi due tiratissimi set ai vantaggi, Melendugno ha dovuto subire il ritorno delle bresciane nel terzo set per poi mantenere lucidità e chiudere la contesa al quarto. Domenica ritorna il campionato: per le salentine, trasferta a Roma che in classifica segue proprio Melendugno al quarto posto a tre lunghezze di distanza. Si comincerà alle ore 17.
IL TABELLINO
BRESCIA-MELENDUGNO 1-3
(24-26, 23-25, 25-23, 22-25)
BRESCIA: Vittorini ne, Olivotto 6, Modestino 1, Michieletto 13, Orlandi 8, Schillkowoski, Parrocchiale (L), Prandi 1, Struka ne, Arici, Amoruso 9, Kavalenka 32. All. Solforati.
MELENDUGNO: Fiore (L) ne, Colombino 24, Bassi 1, Avenia 5, Sturniolo ne, Morandini (L), Gianfico ne, Joly 15, Bulaich 16, Perfetto, Roserba ne, Maruotti ne, Babatunde 12, Rriparbelli 9. All. Giunta.
Arbitri: Peccia e Bolici.