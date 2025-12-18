AMATORI – Acli Over 30 e Over 40 Lecce: risultati 8ª giornata, classifica, prossimo turno
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE A
GIORNATA 8
Grifoni Soleto-Gi.al. Galatina 1-0
New Team San Cassiano-Parabita City 2-1
GS Castiglione-Matino Sportiva 3-2
Le.Ca. Racale-Palmariggi 4-2
Scorrano-Marco Tunno Maglie rinviata
CLASSIFICA
Marco Tunno Maglie 19
Le.Ca. Racale 14
Grifoni Soleto 14
Scorrano 13
Matino Sportiva 11
Gi.Al. Galatina 9
Nt San Cassiano 8
Parabita City 7
Palmariggi 7
Gs Castiglione 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9
Gi.Al. Galatina-Scorrano 20/12 h 14.30
New Team Scorrano-Marco Tunno Maglie 20/12 h 15
Matino Sportiva-Le.Ca. Racale 21/12 h 10
Palmariggi-Grifoni Soleto 22/12 h 20.30
GS Castiglione-Parabita City 22/12 h 20.30
rec. Scorrano-Marco Tunno Maglie 08/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
9 RETI: Avantaggiato R. (MT Maglie);
8 RETI: De Donno M. (MT Maglie);
6 RETI: Cotardo D. (Scorrano), D’Amilo M. (Le.Ca. Racale);
—
ACLI OVER 30 2025/26 – GIRONE B
GIORNATA 8
Alliste-Acas Salve 3-1
Presicce Acquarica-Rossoblù Tricase 0-1
Ascla Tiggiano-Pedone Country Salento 4-4
Capo di Leuca-Ugento 0-2
GAC Taurisano-Rudianus 2-1
CLASSIFICA
Ugento 21
Alliste 16
Acas Salve 16
Rossoblu Tricase 15
Capo Di Leuca 13
Gac Taurisano 9
Presicce Acquarica 7
Ascla Tiggiano 6
Pedone C. Salento 4
Rudianus 3
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9
Ugento-Ascla Tiggiano 19/12 h 20.30
Pedone Country Salento-Alliste 19/12 h 20.30
Acas Salve-Presicce Acquarica 20/12 h 14.30
Rossoblù Tricase-Gac Taurisano 20/12 h 15
Rudianus-Capo di Leuca 22/12 h 20.30
rec. Gac Taurisano-Pedone Country Salento (entro il 07/01)
rec. Rudianus-Presicce Acquarica (entro il 07/01)
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
6 RETI: Calabrese A. (Acas Salve), Ponzetta M. (AC Ugento), Sanapo A. (Rossoblù Tricase);
(…)
—
ACLI OVER 40 2025/26
GIORNATA 8
Virtus Casarano-Cannole 2-2
Real Collepasso-FC Casarano 1-2
Casaranese-CD Otranto 7-1
Matino Sportiva-Sp. Sanarica 3-2
Supp. Casarano-Amici Muro Leccese 0-10
Lucugnano-Spongano 3-2
CLASSIFICA
Casaranese 18
Fc Casarano 18
Amici Muro L. 17
Lucugnano 13
Real Collepasso 11
Cannole 10
Matino Sp. 9
Sp. Sanarica 7
Cd Otranto 7
Virtus Casarano 7
Galatone 4
Spongano 3
Supp. Casarano 0
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9+RECUPERI
Amici Muro Leccese-Galatone 20/12 h 14.30
Cannole-Matino Sportiva 20/12 h 14.30
Sporting Sanarica-Lucugnano 20/12 h 14.30
Spongano-RFeal Collepasso 20/12 h 15
Casaranese-Supporters Casarano 21/12 h 10
Real Collepasso-Casaranese 28/12 h 10
FC Casarano-Lucugnano 29/12 h 20.30
Cannole-Casaranese 03/01 h 14.30
CD Otranto-Galatone 03/01 h 14.30
Spongano-Matino Sportiva 03/01 h 14.30
CD Otranto-FC Casarano 07/01 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
14 RETI: Toma A. (Matino Sportiva);
12 RETI: Dhimaj A. (CD Otranto);
7 RETI: Caricato I. (Real Collepasso), Lubello I. (FC Casarano);
(…)