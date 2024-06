ECCELLENZA – Le possibili 20 squadre del girone unico 2024/25

Comincia a delinearsi il quadro delle 20 squadre che prenderanno parte al prossimo torneo di Eccellenza pugliese.

La mancata promozione in Serie D del Bisceglie rende più chiaro il quadro della situazione. I nerazzurrostellati, dunque, giocheranno anche l’anno prossimo in Eccellenza. In caso di eventuale promozione in D del Bisceglie, sarebbe stata la Virtus Matino (la migliore delle perdenti nei playout) in pole position per un ripescaggio.

Nel girone unico 2024/25 dovrebbero, dunque, iscriversi, dal vecchio girone A dello scorso anno: Molfetta, Unione Calcio Bisceglie, Polimnia, Canosa, Corato, Nuova Spinazzola, Foggia Incedit e Bisceglie; dal vecchio girone B: Manduria, Atletico Racale, Soccer Massafra, Arboris Belli, Ginosa, Brilla Campi e Novoli.

Dalla Serie D ritorneranno in Eccellenza Gallipoli, Barletta e Bitonto.

Dalla Promozione ascenderanno in Eccellenza le due vincitrici dei gironi A e B, Atletico Acquaviva e Galatina.

La lista di 20 squadre, dunque, dovrebbe essere la seguente:

1. Arboris Belli

2. Atl. Acquaviva

3. Atl. Racale

4. Barletta

5. Bisceglie

6. Bitonto

7. Brilla Campi

8. Canosa

9. Corato

10. Foggia Incedit

11. Galatina

12. Gallipoli

13. Ginosa

14. Manduria

15. Molfetta

16. N. Spinazzola

17. Novoli

18. Polimnia

19. Soccer Massafra

20. UC Bisceglie