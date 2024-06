GIOVANILI – Virtus Palese nettamente battuta, trionfo per gli Allievi del Nardò in Coppa Puglia

Gran bella soddisfazione per gli Allievi Under 17 del Nardò che ieri pomeriggio, a Capurso, hanno battuto per 3-1 la Virtus Palese Calcio, conquistando la Coppa Puglia di categoria.

Un percorso straordinario quello dei ragazzi allenati da mister Michele Fiore, coadiuvato dal suo vice Antonio Mazzotta, dagli accompagnatori Raffaele Forcignanò e Gianni Pando e dal preparatore atletico Lorenzo Merlino. Un percorso durato un anno intero tra allenamenti, partite, sacrifici per tutti, in primis delle famiglie, che ha plasmato un gruppo fantastico e che ha permesso, a qualcuno di loro, di vivere l’esperienza dell’aggregazione in prima squadra,. Le giovanili granata sono coordinate dal responsabile del settore giovanile Antonio Schito.

La finale è stata decisa dalle reti di Gemma, autore di una doppietta, e di Gravili.

La rosa: Wojtek Biffero, Paolo Ria Nsimba, Francesco Buttazzo, Gabriele Forcignanò, Marco Castelluzzo, Nicolò Vergallo, Giorgio Ria, Alessio Marulli, Giovanni Gemma, Matteo Quarta, Marco Agrimi, Leoluca Pando, Francesco Cafaro, Davide Peluso, Matteo Mastria, Cristian Carrino, Samuele Luparelli, Vincenzo Gravili, Giorgio Zappatore, Bruno Leone, Vincenzo Città, Gabriel Conte, Ismaele De Matteis, Rajabu Malid Sanangwa, Giuseppe Renis, Daniel Tundo, Giammaria Sparapane.